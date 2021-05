Bienestar personal y afectos 

Viernes, 21 de mayo de 2021

Somos seres para el contacto y la vinculación. El mundo emocional y afectivo es nuestra música interior y nuestra cara exterior. De cómo resolvamos nuestra vida emocional y los afectos sexuales y sociales depende, en gran medida. nuestro bienestar o malestar.

Es causa de sufrimiento y soledad o causa de bienestar. ¿Cómo lo manejamos y vivimos? Conocernos, cuidarnos y cuidar a los demás es la clave del bienestar.

Ya vimos un texto sobre el humo, las emociones y los sentimientos. Hoy nos centramos en los vínculos sexuales y afectivos.

El afecto más necesario es el apego.. Pero no puede ser un vínculo seguro y eficaz si a lo largo de la infancia y adolescencia no tenemos figuras de apego adecuadas, cuidadores incondicionales, afectivos y eficaces. Si eso no sucede sufriremos de soledad emocional, la más dolorosa y destructiva, porque es una falta de satisfacción de nuestra necesidad de vinculación. Es un sentimiento de abandono, inseguridad, no estar seguros de que no nos fallarán o le percibimos como ineficaces. Es la soledad más destructiva en la infancia y adolescencia, dolorosa toda la vida y angustiosa en la vejez si no se tienen figuras de apego.

El sistema de cuidados y el apego a los cuidadores es la esencia de la pareja y la familia, cuyo núcleo lo forman, al menos, una persona adulta con capacidad de cuidar y una cría que se vincule a ella Claro que es mucho más ventajoso para la infancia tener varias figuras de apego y una amplia red familiar. El apego es también esencial en las parejas estables: se cuidan y apegan.

Pero no es suficiente el vínculo del apego. Es necesario que las crías se socialicen más allá dela familia, que tengan una red de amistades, compañeros de juego y escuela, vecinos, conocidos, etc. Es la red de relaciones sociales más allá de la familia. Esta red es hoy más necesaria por la reducción de la familia nuclear. Si no se resuelve esta necesidad se sufre de soledad social. No tener con quien comunicarse con un igual, jugar, viajar, etc. Carecer de una red social más allá de la familia. Necesitamos esta red más allá de la familia, conocer gente, divertirnos y contar con ayudas, cuando se necesitan No es una soledad tan destructiva, pero la vida se torna aburrida y también nos será más difícil resolver la tercera necesidad.



La solidaridad, generosidad y altruismo o amor es una necesidad social. Siempre a lo largo de la vida la necesitamos por diferentes motivos. Y en toda organización social hay personas marginadas o necesitadas de ayuda. No hay una sociedad tan justa que lo haya evitado. Las enfermedades, catástrofes y diferentes avatares de la vida nos hacen muy vulnerables. Por eso, numerosas tareas y obras humanas solo son posibles con la cooperación y el trabajo en equipo y con personas solidarias.

Por último, nuestros afectos sexuales ponen de manifiesto nuestra necesidad de contacto placentero y de vínculos amorosos de naturaleza sexual. La soledad sexual-amorosa es compatible con la vida, pero se trata de una motivación tan grande que no es fácil vivir sin resolverla. Solo por razones personales muy poderosas o por no encontrar la persona o personas que respondan a nuestros afectos sexuales, puede entenderse renunciar a esta motivación. Por cierto, los afectos sexuales y sociales están abiertos toda la vida, también en la vejez.

A partir de la adolescencia la motivación sexual y amorosa tiene más peso y se pueden formar pareja. Con la pareja puede aparecer un nuevo vínculo de apego.

En nuestra cultura actual no son pocas las personas que resuelven algunas de estas necesidades sin formar pareja, cambian de pareja u optan por vivir solas. Esta libertad es muy positiva.

Cada persona puede construir una biografías sexual y amorosa a su medida, siempre con ética, pero no es infrecuente que , por razones distintas, bastantes personas sufren de soledad sexual y amorosa, con sufrimientos que generan malestar personal.

Los apegos o desapegos, las amistades o aislamiento, y los amores y desamores están llenos de gozos y, a la vez, posibles sufrimientos. Con razón decía Fromm que amar es un arte. En él nos jugamos buena parte de nuestro bienestar o malestar.