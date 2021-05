El concejal Daniel Llanos presenta su dimisión: “La ejemplaridad en política es una convicción y nunca debe ser una opción”

Martes, 18 de mayo de 2021

El hasta ahora responsable de las áreas de Fomento, Juventud y Patrimonio ha comparecido, acompañado por el equipo de Gobierno, señalando que da “un paso a un lado en este momento para no afectar, con mi error personal, la trayectoria de un alcalde, de un Gobierno y de un partido que se deja la piel luchando por los salmantinos”

El concejal Daniel Llanos ha presentado este martes su dimisión, tal y como ha confirmado en la comparecencia ante los medios realizada esta tarde en el Ayuntamiento de Salamanca, y tras la polémica suscitada por su continuidad como concejal de Fomento, Juventud y Patrimonio dar dar positivo en un control de alcoholemia el pasado jueves cuando regresaba a casa en su coche después de una cena con amigos.

Ya el sábado, debido a la tasa registrada, fue condenado en juicio rápido por un delito contra la seguridad vial, lo que ha provocado que en los últimos días la oposición haya pedido su dimisión de los cargos que ostentaba en la corporación, responsabilidades que ahora dejará al igual que las que ha mantenido durante los últimos años en Nuevas Generaciones de Castilla y León, donde abandonará su puesto de secretario general.

Llanos, que ha comenzado dando las gracias a sus compañeros del equipo de Gobierno, ha reconocido que este es “posiblemente uno de los más duros de mi carrera política”. “Tengo que comunicarles que en la mañana de hoy he presentado mi dimisión como concejal de este Ayuntamiento y como portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento”, ha señalado en su intervención.

“Cuando en 2006 me afilié a Nuevas Generaciones no podía imaginar que toda esa ilusión juvenil por contribuir a una Salamanca desde la política me iba a dar la oportunidad de vivir tantas experiencias inolvidables, de las que he aprendido a lo largo de todos esos años”, subrayando a continuación que “la ejemplaridad en política es una convicción y nunca debe ser una opción, sobre todo si eres del PP”.

Llanos, que en algunos momentos de su intervención no ha podido evitar emocionarse, ha apuntado que “pese a tener la decisión prácticamente tomada, han sido unos días duros, también han sido días intensos con muchos mensajes de ánimo, apoyo y comprensión que siempre voy a atesorar, y por parte de personas y colectivos que jamás llegué a imaginar”. Llanos, añadió, da “un paso a un lado en este momento para no afectar, con mi error personal, la trayectoria de un alcalde, de un Gobierno y de un partido que se deja la piel luchando por los salmantinos. Los cargos púlbicos tenemos que demostrar un plus ejemplaridad, intergridad y honradez personal”.

En la comparecencia han estado presentes el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y, en representación de sus compañeros del Grupo Popular, Fernando Rodríguez y Javier Iglesias, además de los ediles de Ciudadanos Ana Suárez, Fernando Castaño y Juan José Sánchez.