El futuro de Lolo Escobar en el Salamanca UDS, más en el aire que nunca

Martes, 18 de mayo de 2021

El Salamanca UDS es un huracán. A veces más violento, a veces más calmado... pero se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. Ni un día después de lograr la salvación en Segunda RFEF -de manera virtual- tras un año lleno de complicaciones, el futuro de Lolo Escobar está más en el aire que nunca.

El silencio del club en los últimos meses al no realizar una oferta de renovación al técnico y el hecho de colocar a Antonio Calderón, entrenador del equipo charro en la temporada 2018/2019, en la palestra provocaron un torbellino de rumores que incendió a la aficionados en las redes sociales.

Según pudo saber SALAMANCA AL DÍA, desde el entorno del extremeño no cuentan mucho con que la ampliación de contrato llegue. Sin embargo, se trata de un hecho que no sorprende en exceso, puesto que ya son varias las ruedas de prensa en las que Lolo Escobar ha mostrado (de aquella manera) su sorpresa al no tener noticias del club de cara al curso que viene.

Por su parte, en la directiva no acaban de ver del todo bien diversas decisiones tomadas por el preparador en este 2021. Lo más destacado, el hecho de que no haya gestionado bien -a su modo de ver- la situación de varios jugadores de la primera plantilla, que confiara solo en un número escaso de ellos o que hubiera un ambiente enrarecido en el vestuario, aunque ello procede de que aquellos que gozan de pocos minutos.

Otro aspecto que se empezó a hacer llegar a la gente cercana a la entidad es que Lolo Escobar y los suyos exigen mucho dinero para continuar, pero es un modus operandi ya empleado en el Salamanca UDS en ocasiones anteriores como el caso de la marcha de Borja López para luego traer a Jonathan Lacerda, que contaba con un alta ficha y ofreció un rendimiento muy malo. Además, el enfriamiento de la relación Rafa Dueñas con el ex de Las Rozas es otra de las claves.

De este modo, el técnico sigue a la espera de un acercamiento por parte del club, a pesar de ser consciente de lo que se dice en los mentideros del fútbol. En definitiva, el próximo domingo la hinchada blanquinegra mostrará su apoyo al ‘salvador’ y su rechazo a los de arriba. Se avecinan curvas en la carretera de Zamora...