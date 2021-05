El mago Patxi demuestra en Cantalpino que la cultura no es peligrosa

Lunes, 17 de mayo de 2021

Sobre todo los más jóvenes pudieron disfrutar de una tarde de domingo entretenida gracias al espectáculo del ilusionista

El domingo por la tarde Cantalpino retomó la toma de contacto con la cultura de un modo muy seguro gracias a la actuación del mago Patxi, Primer Premio Mundial Magia de Calle. El artista puso en escena sus habilidades convirtiendo esta cita en una entretenida manera de acercar a los más jóvenes a este fascinante mundo.

Aprovechando su visita a Cantalpino, el mago Patxi Gallego, Primer Premio Mundial Magia de Calle, tuvo la gentileza de regalarnos unas palabras.

¿Qué tal?

Encantado de estar en Cantalpino tras haber tenido que anular en tres ocasiones a cuenta de covid. Con la cultura segura las cosas se pueden hacer si se hacen las cosas bien hechas como se han hecho aquí y en otros pueblos.

¿Qué tal aceptación ha tenido su espectáculo?

Muy buena, con la que está cayendo la gente está como más receptiva. Están con ganas de pasarlo bien, de reírse y de disfrutar. La participación de la gente fue muy buena. Me voy muy contento, la gente ha quedado muy satisfecha.

¿De dónde viene?

Vengo casi de Vitoria, a tres horas de viaje.

¿Qué ha ofrecido al público de Cantalpino?

Un espectáculo de magia y sobre todo mucha participación. Es un espectáculo en el que me gusta mucho interactuar con la gente, divertido. Que lo pasen bien, con juegos muy novedosos, muy de mi esencia. Con un personaje muy alocado y disparatado que funciona muy bien.

Es usted Primer Premio Mundial Magia de Calle.

Quedé en 2017 el quinto mejor del mundo, y en 2019, Primer Premio Mundial de Magia de Calle.

Todo un privilegio para Cantalpino contar con la actuación del Primer Premio Mundial de Magia de Calle. ¿En qué se diferencia la magia de calle de otro tipo?

En el empaque, no es lo mismo un mago que trabaja en un teatro y coge este tipo de magia y la lleva a la calle, eso no es magia de calle. El mago de calle elabora sus números para hacerlos en la calle, para las condiciones atmosféricas de viento, aire, para poder trabajar a 360 grados rodeado, tenemos que trabajar en plazas, tenemos que hacer un preshow, un poder de convocatoria, tenemos que tener garra, no se nos pueden quedar nada al imprevisto, es una magia mucho más compleja porque tienes que tener mucho contacto, dependes de un personaje. Dependes de muchos factores, que en un teatro los tienes ya hechos como la iluminación o la temperatura, que en la calle no se pueden controlar.

¿El tema de la pandemia cómo ha afectado a su trayectoria?

Muchísimo, pero tanto a mi como a todos artistas a nivel mundial. En todos los aspectos, económicos,.. de todo. Al final ha sido una parada terrible, de poder hacer en grandes vuelos, cien representaciones al año, a hacer la friolera de veinte y que se te aplacen tres o cuatro. Creo que ha sido un error porque se podían haber trabajado. La cultura no se tenía que haber frenado. Aquí está la muestra de lo que se ha hecho.