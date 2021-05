Lunes, 17 de mayo de 2021

Cómo limpiar una plancha de vapor quemada

En más de una ocasión, por despiste o no calcular bien la temperatura, se quedan restos de tela quemada en este electrodoméstico. No solo estropeamos la camisa o la prenda que más nos gusta, sino que no podemos continuar con el planchado hasta hacer una buena limpieza