‘Lluvia de cenizas’, la segunda novela del salmantino Manuel Rodríguez Barba

Lunes, 17 de mayo de 2021

Avant Editorial publica la novela ‘Lluvia de cenizas’ del autor salmantino Manuel Rodríguez Barba, que fue Jefe Provincial de Correos en Salamanca.

Sinopsis

Sosias, escéptico y ocioso, al que la vida le juega la mala pasada de dejar a su cargo un hermano ciego, trata de librase de él. El viaje que emprende para lograrlo es una intrincada odisea urbana, entretejida de penalidades y espejos borrosos en que mirarse.

De la relación ácida y equívoca entre los dos y el toparse con personajes contradictorios, cínicos, comediantes y extraviados revueltos en la oscuridad de la existencia, a los que se enfrenta en mordientes controversias y piruetas pasmosas, sale salpicado, sacudiéndose sarcástico o encrespado; que el ciego, habilidoso, trata de aprovechar en su favor para disuadirlo del abandono a que se ve abocado.

Pugnan y alientan ambos enredados en lo inesperado, acarreando uno con una tutela escurridiza y el otro negándose a ser un afligido desarraigado, entre un fárrago humano de tristes, ambiguos y maldicientes que los embrollan.

Marcha Sosias, presto, tropezando y tenaz, sorteando dificultades y enganchándose a lo inverosímil con tal de andar rápido y acabar el lance triunfante. No ceja en que se repare su sino aciago, decidido a soltar su servidumbre donde no le importune, remendando agujeros, acortando distancias y tragando cuantos aguaceros le caigan encima, por más que la garganta se le seque con sustos y contratiempos. Confuso, pero sin dudas, llega donde no va, con una mano en la determinación y otra en un tinglado que se desmorona. Historia que, atrancado y frustrado, le convierten en representante de a quienes se les puede echar la culpa de mucho sin poderles reprochar cosa alguna.

El autor

Manuel Rodríguez Barba nació en Salamanca en 1944, es licenciado por la Universidad de Salamanca en Geografía e Historia. Como funcionario del Cuerpo Superior Postal y Telecomunicación, ejerció su profesión en Madrid, Santander y Salamanca, donde fue Jefe Provincial de Correos y Telégrafos hasta su jubilación en el año 2010.

Llegado tarde a escritor, sus primeras narraciones se publicaron en la revista literaria “Papeles del Novelty” de Salamanca a partir de 1999, ha obtenido varios premios de relatos cortos y publicado en 2018 la novela “Aliseda, una puta coja”.

Ejerce la labor de relator de historias de gente corriente, lúcidos, ofuscados, inocentes o irreverentes, revueltos con personajes marginales y maliciosos que desdibujan la frontera entre la insolencia y la normalidad. Mezcla de extrañamientos y formulismos de los que son protagonistas las contradicciones.

De la naturaleza, diversidad y contrasentido de sus personajes extrae lo que impregna el mundo de desorientación y malogros, haciéndoles expresar libres, mansos o feroces, confiados o escépticos. Corrientes en lo confuso de la vida.