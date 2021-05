Lunes, 17 de mayo de 2021

Lolo, quédate. Lolo, renovación ya. He leído cientos y cientos de veces las dos expresiones en los últimos meses y no puedo estar más de acuerdo con ellas. Con la salvación virtual en Segunda RFEF ya conseguida, el Salamanca UDS debe empezar a pensar en el futuro… y le toca hacerlo desde hoy mismo, no en junio ni julio como en otros años. Las temporadas se empiezan a preparar con mucha, muchísima antelación, aunque todos sabemos que el club del Helmántico lleva otro paso… pero ya no vale.

Después de conseguir -los del verde- que un año pésimo se torne solo en malo, la directiva tiene la obligación de aprender de los errores y empezar a construir la campaña 2021/2022. Y ella debe ser con Lolo Escobar al mando, porque se lo ha ganado a pulso después de resucitar a un equipo muerto y con solo tres puntos en el pasado mes de enero. Se dice pronto, pero tiene tela lo que ha hecho con la ayuda de los jugadores.



En definitiva, si el Salamanca UDS quiere volver pronto a la tercera división del fútbol español, le toca dar un giro de 180º a su proyecto. Sí, otra vez. Manuel Lovato no se va a ir, o yo lo dudo muchísimo, y tiene que entender ya cómo funciona el percal. Retener a los Casado, Llorente, Arroyo y cía va a ser muy difícil, pero si no se hace ya… complicado. Y el 24 de mayo, ‘San Lolo’ tendría que estar ya anunciado como técnico para el año que viene. Hubo milagro...