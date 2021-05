Solvente victoria del Ciudad Rodrigo ante el Béjar para seguir al acecho del Ribert

Domingo, 16 de mayo de 2021

Tras dos fines de semana sin competición oficial, el equipo Senior del Ciudad Rodrigo inició en la tarde dominical frente al Béjar industrial la recta final de la 1ª fase liguera, compuesta de un total de 3 jornadas, de las cuales a los mirobrigenses sólo les toca jugar en 2, ya que tienen que descansar en la última. En este ‘principio del fin’, los mirobrigenses estaban obligados a ganar el derby para seguir soñando con acabar primeros (después de la victoria en la tarde del sábado del Ribert ante el Benavente), e hicieron los deberes, además con cierta solvencia.

En este sentido, los mirobrigenses abrieron pronto el marcador dentro de una 1ª parte que dominaron con mayor claridad, ampliando la ventaja en los compases finales de la misma. Ya en la segunda, el Béjar apretó, sobre todo generando ocasiones a cada cual más clara de mitad del período en adelante, pero estuvo tremendamente fallón, dejando escapar la opción de engancharse al partido. En la recta final, hubo un gol por bando para completar un justo marcador, con el cual los mirobrigenses se resarcen en parte del contundente 4-0 encajado en la 1ª vuelta ante el Béjar.

Como decíamos, el Ciudad Rodrigo estaba obligado a ganar para seguir soñando con ser 1º al final de esta 1ª fase, aunque sigue sin depender de sí mismo. Para que los mirobrigenses lleguen a acabar líderes, tienen que ganar el próximo sábado al Benavente y esperar que el Ribert no lo haga en la última jornada (fin de semana del 29 y 30 de mayo) ante el Villaralbo en casa. Con cualquier otro resultado, el Ciudad Rodrigo finalizará 2º.

Además de su propia posición, en las próximas dos semanas también se decidirá quién será su primer rival en el playoff de ascenso, que estará –salvo heroicidad del Turégano- entre el San José de Soria y Sporting Club Uxama, actuales 2º y 3º clasificado del subgrupo A2 de Regional de Aficionados, con 3 puntos de separación tras empatar a 0 entre ellos en la tarde del sábado (el goal-average particular ha quedado igualado, por lo que habrá que atender al general en caso de empate a puntos).

En caso de que el Ciudad Rodrigo quede 2º, hay que recordar que el orden de partidos de la 1ª ronda se decidirá en función del coeficiente, que también determinaría quién pasa de ronda en caso de empate en la eliminatoria (no habrá prórroga ni penaltys). A día de hoy, el Ciudad Rodrigo tiene un coeficiente de 2,13 puntos por partido, y acabará la liga, dependiendo de su resultado del próximo sábado, con 2 (si pierde), 2,06 (si empata) ó 2,18 puntos por partido (si gana).

Mientras tanto, el San José de Soria podría llegar a alcanzar (si gana los 2 partidos que le quedan) los 2,05 puntos por partido; y el Sporting Club Uxama, los 1,9 puntos por partido. De este modo, si el rival de los mirobrigenses acabase siendo el Sporting Club Uxama, la vuelta de la eliminatoria sería sí o sí en el Francisco Mateos, lo que también quedaría asegurado si los mirobrigenses cómo mínimo empatan el sábado en Benavente (ya que su coeficiente sería superior a los que pueden llegar a alcanzar los equipos mencionados del subgrupo A2).

ASÍ FUE EL PARTIDO

El encuentro de la tarde dominical en el Francisco Mateos comenzó bien para el Ciudad Rodrigo, ya que acabó en gol la primera intentona clara: una falta botada en el 5’ en 3/4 de campo por Maza hacia el área, donde Alberto Martín se estiró para golpear el balón con la puntera y mandarlo al fondo de la red. Con el marcador a favor, al Ciudad Rodrigo se le vio cómodo, neutralizando muy bien al Béjar, que no tiró hasta el 15’, con una falta desde la derecha del área que fue despejada de cabeza, dando pie a un 2º tiro que se marchó fuera.

El partido estuvo igualado un pequeño tramo, pero el Ciudad Rodrigo sin prisa pero sin pausa continuó merodeando el área rival, intentándolo con remates que se marcharon fuera de Alberto Martín y Maza. Mucho más peligro hubo con un saque de córner en el 35’ de Alberto García desde la derecha, que fue rematado de cabeza por Javi Moríñigo, tocando el balón el portero y el palo para marcharse de nuevo a córner.

Haciendo justicia al mayor control que había vuelto a tener, el Ciudad Rodrigo logró en el 37’ el 2-0, en una buena acción en la cual Dani Crespo envió el balón a la frontal para Maza, quién hizo un pase en corto para la llegada de Alberto García, que marcó desde allí con un tiro raso ajustado al palo. La primera parte finalizó con el Béjar mirando arriba, sacando el Ciudad Rodrigo en el 43’ con algo de apuros un balón en el área pequeña, además de marcar en el 45’ de cabeza en un saque de esquina, pero el tanto fue anulado por una falta.

Justo a la vuelta de vestuarios, el partido no cambió demasiado, controlando el Ciudad Rodrigo bien la situación, con un importante esfuerzo defensivo eso sí para neutralizar al Béjar. Las primeras opciones de este período –ya pasados muchos minutos- fueron locales, con un centro-chut de Alberto García que despejó de puños el portero algo apurado, una llegada al área de Alberto Martín donde no se llegó a tirar con claridad y el balón acabó en córner, y una falta botada por Alberto García desde la derecha del área que el portero logró atrapar en dos tiempos (Rober fue a por el rechace, pero no pudo golpear bien).

La tarde pintaba bien para el Ciudad Rodrigo, pero desde el 68’ en adelante se inició un tremendo carrusel de ocasiones de Béjar, contabilizándose hasta 8 oportunidades, 4 de ellas clarísimas, comenzando con un balón colgado que despejó Alberto de Vargas, propiciando un segundo tiro desde una fantástica posición, pero ni siquiera fue entre los 3 palos. El portero mirobrigense en este duelo también fue el encargado de despejar en el 75’ un córner desde la derecha que iba camino de convertirse en gol olímpico.

Aún más claro fue en el 77’ un saque de falta de estrategia desde 3/4 de campo, donde mandaron el balón raso al área, donde un jugador lo tenía todo a placer para marcar, pero le dio fatal y el balón tampoco fue a puerta. Y ya en el 88’ remataron también fuera un pase de la muerte desde la derecha de nuevo muy peligroso. Un par de minutos antes el Ciudad Rodrigo había podido sentenciar, con un balón que le metió Javi Moríñigo a la derecha del área a Pablo López, quién lo envió al área pequeña donde Fran Gemio hizo un remate de primeras a bocajarro, teniendo el portero la ‘suerte’ de estar en el sitio oportuno para despejarlo con el cuerpo.

Con todos los cambios hechos y forzando amarillas para llegar limpios al playoff (caso de Maza y Pablo Pérez –también vio la 5ª con anterioridad David Risueño-), la sentencia mirobrigense acabó llegando en el 89’, con un gol de penalty de Pablo López, a quién le habían hecho la pena máxima. Para cerrar la tarde, el Béjar marcó en el 92’, quizá con la opción ‘menos probable’: un disparo desde bastante más allá del área que se hizo camino a media altura al lado del palo derecho.

/ZONA MIXTA/

Aris Marcos expresó tras el partido que el Ciudad Rodrigo había estado “sensacional”: el 1º tiempo “es de enmarcar de todo el equipo, por juego, por ritmo, por intensidad, por ilusión y ganas por ganar y pelear por el título de Liga”; mientras que el 2º, “fue a fases, teniendo mucho control, y en otras siendo un tanto irregulares, pero es lógico cuando el equipo contrario va perdiendo: te aprietan más”. Asimismo se queda con que el equipo fue “muy solidario durante los 90 minutos”, mostrándose “muy orgulloso de mi equipo y de mi afición”: “tenemos licencia para soñar”. Por último, dedica la victoria a su sobrino Martín en su cumpleaños, al igual que a Ibai, y al vicepresidente del Club, Ignacio González, por el reciente fallecimiento de su padre.