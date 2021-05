Chus coloca a Manzanares FS Quesos El Hidalgo en la final del play off de ascenso

Domingo, 16 de mayo de 2021

El jugador de Alba de Tormes anotó un doble penalti a falta de 30 segundos que puso el 3-2 final en el marcador

Manzanares FS Quesos El Hidalgo se impuso a la Unión África Ceutí en el segundo partido de la Semifinal del Play Off de Ascenso a Primera División (3-2) consumando de esta forma el pase a la gran Final donde se verá las caras contra el CD El Ejido Futsal. Los de Juanlu Alonso, tras ir perdiendo al descanso, le dieron la vuelta al partido en la segunda mitad contra un cuadro unionista que una vez más volver a dejar escapar el partido en el último minuto del mismo.

El Antonio Caba acogió un partido decisivo en este Play Off de Ascenso a Primera División entre Manzanares FS Quesos El Hidalgo y la Unión África Ceutí. Un partido donde el cuadro dirigido por Juanlu Alonso partía con ventaja merced al triunfo cosechado la semana pasada en la Ciudad Autónoma que dejaba a tan solo un triunfo el pase a la Final para los de Ciudad Real. A través del balón parado, el equipo local dispuso del primer acercamiento sobre el arco de Dani Cabezón con un disparo de Chus. Segundos más tarde, Antoñito, con un disparo escorado, volvió a probar fortuna culminando un arranque de clara posesión para los locales. La primera para los visitantes sería obra de Manu Orellana con un peligroso remate. Sin embargo, no fue hasta el minuto nueve de partido cuando llegó la ocasión más clara. Los castellano-manchegos a punto estuvieron de adelantarse en el marcador, pero Antoñito, solo en el segundo palo, no llegó por muy poco a rematar el esférico.

En el catorce de partido, Lucas Francini aprovechó un saque de esquina botado por Galán para con un leve toque empujar en el segundo palo el balón al fondo del partido y convertir el primer tanto de la tarde en el Antonio Caba. Un error de Everton, que regaló el balón a Otero, permitió a Manzanares FS Quesos El Hidalgo a falta de cuatro y medio para el descanso restablecer el empate inicial con un remate del madrileño que Dani Cabezón no pudo parar. A falta de un minuto para el final, el equipo dirigido por Santi Valladares volvió a ponerse por delante en el marcador, esta vez al cazar Saúl Olmo un rechace de Dani Juárez dentro del área que el internacional con España no desperdició para enviar el balón al fondo de la red.



Con dos claras oportunidades de Chus comenzó la segunda mitad de juego en el Antonio Caba, sin embargo, en ambas ocasiones Dani Cabezón, crucial para el equipo castellano-manchego, apareció para evitar la igualada en el marcador. Daniel Gabriel, con un disparo con su pierna zurda, buscó de nuevo sin acierto el gol del empate. A este se le sumó en el siete de la segunda mitad Álvaro López con un chut al borde del área que se marchó rozando el travesaño del cuadro caballa que comenzó a sufrir sin la posesión del balón. Con los locales volcados al ataque, el cuadro blanco dispuso de sus ocasiones para ampliar su ventaja. La más clara de We Casas casi en el ecuador de la segunda mitad con un remate de puntera ajustado al primer palo. Tras tanto intentarlo sin éxito, Daniel Gabriel empató el partido para los de Castilla La Mancha con un reverso tras recibir el balón tras un saque de banda.

Como sucedió hace siete días en el Guillermo Molina, a falta de treinta segundos para el final del partido, Chus colocó a Manzanares FS Quesos El Hidalgo por primera vez por delante en el marcador al transformar un doble penalti tras la sexta falta cometida por Manu Orellana. Ya sin tiempo, los visitantes lo intentaron a la épica con portero-jugador pero no pudieron evitar caer derrotados y con ello eliminados del Play Off de Ascenso a Primera División.