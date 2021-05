¡Puñetas con ´Ijeta!

La última trastada de Paco ´Ijeta´, el vicepresidente de C y L, ha sido el ataque furibundo, poco razonable y fuera de lugar, contra el Procurador del Común de C y L, por sus informes sobre la gestión de la pandemia, las muertes en las Residencias de ancianos, etc. ´Ijeta´ ha menospreciado la independencia de esta Institución.