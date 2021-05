Así se ve Salamanca desde la Estación Espacial Internacional

Sábado, 15 de mayo de 2021

El astronautra Shane Kimbrough ha compartido una imagen de la ciudad del Tormes desde el espacio

El astronauta estadounidense Shane Kimbrough ha enviado un saludo a todos los salmantinos desde la Estación Espacial Internacional. El antiguo coronel de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos cumple una nueva misión de seis meses en la ISS y en el día de ayer ha compartido en la red social Twitter una imagen de Salamanca desde la estación espacial justo en el momento de orbitar por encima de la ciudad.

“Hola España! We flew by Salamanca recently and the Tormes River was in plain sight. Wish we had some space paella up here to enjoy!” (Hola España, hemos sobrevolado Salamanca recientemente y pudimos ver el río Tormes en su plenitud. Ojalá tuviéramos un poco de paella espacial para disfrutar aquí arriba!) ha sido el mensaje con el que el veterano astronauta ha acompañado la espectacular imagen.