Lolo Escobar no se fía del Covadonga: “Que no se presenten si están tan relajados y no tienen ganas de jugar”

Viernes, 14 de mayo de 2021

Lolo Escobar, entrenador del Salamanca UDS, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Covadonga

Final: “No soy capaz de moverme del escenario de que esto no se va a resolver pronto. Dios quiera que ganemos al Covadonga”.

Rival descendido: “Que no se presenten si están tan relajados y no tienen ganas de jugar. No me creo nada de nadie y si hace falta viajamos, aunque no juguemos. Siempre quieres ganar, incluso en una pachanga con amigos. Imagino que el primer arreón lo van a dar y si pescan algo ya van a jugar sin presión. No nos fiamos para nada del Covadonga, nos vamos a tener que dejar la vida en un terreno de juego al que no estamos acostumbrado. Hay que canalizar las emociones, pero sin la ayuda de nuestro público...”.

Relajación: “Ha habido momentos que lo he pensado, pero no me lo han transmitido los jugadores. Es cierto que les he visto competir muy bien y para saber cómo jugar allí, muchos tienen que cambiar su forma de hacerlo para un campo así”.

Repetir el once: “Llevo toda la semana con la duda. Si un equipo juega así, toca premiar; pero ya no vale nada lo que hicimos el pasado domingo… Van a jugar a buscar referencias y toca saltar en balones divididos. Me he tirado muchos años en campos así y son minipartidos de seis segundos, sin continuidad… Me genera dudas la pregunta”.

Bajas: “Faltan Casado y Sepúlveda. Amaro tiene un golpe pequeño, pero nada más”.

Javi Navas: “Tiene un problema con las lesiones y es el primero que lo sabe. Hay que sacarle cuando él se siente capaz de no romperse. Está para jugar”.

Renovación y petición de la afición: “Es muy bonito para mí y mi entorno. Es un reconocimiento al trabajo de cuatro meses, pero eso no me va a dar la salvación del Salamanca. Ojalá por cada 20 tweets me dieran 20 penaltis… aunque eso no gana partidos”.

Resto de partidos: “He dicho que ojo a los resultados y ojalá pase lo que más nos conviene”.