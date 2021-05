Leonor Rodríguez renueva con el Perfumerías Avenida y vivirá su quinta temporada

Viernes, 14 de mayo de 2021

Leonor Rodríguez y Perfumerías Avenida continuarán juntos un camino que, en dos etapas, ya alcanzará su quinta temporada en la próxima 21-22. Club y jugadora canaria han sellado la renovación de la exterior, que llegaría en agosto del pasado año para, en principio, cubrir bajas temporales y que acabaría quedándose toda la campaña.

Una de las veteranas, a pesar de su juventud (29 años), que ha sido muy importante, como el resto de compañeras, en determinados momentos de una larga, exitosa y dura temporada. Además de obtener buenos números (7 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en veinte minutos de juego en Liga) la de Las Palmas ha rematado un gran final de temporada, lo que le ha valido para recibir la llamada de la Selección Española para preparar el Eurobasket.

Tras recorrer media Europa y volver a España, de nuevo, a Perfumerías Avenida, Leo apuesta ahora por la estabilidad en Salamanca que volverá a ser su casa en la próxima campaña.

Leo Rodríguez: “Estoy cómoda y me siento como en casa”

La satisfacción es la nota dominante tras la renovación para Leo, “estoy muy contenta, mi vuelta a España después de unos años de experiencia por Europa no ha podido ser mejor y poder regresar a la que ya fue mi casa”. Tras su primera etapa, la canaria no ha dudado en continuar en este proyecto, “me gusta mucho este concepto de familia del club, los aficionados… No he olvidado que ellos apostaron por mí al acabar la Universidad, aquí fue donde empecé a jugar Euroliga y significó mucho. Estoy cómoda y me siento como en casa, siempre que pueda ayudar, aquí estaré”. Algo fundamental para ella, la estabilidad, “cada año hacemos maletas, la estabilidad es muy importante y te sientes arraigada y parte de un proyecto”. En el repaso de la temporada, Rodríguez reconoce la importancia de la cohesión de la plantilla, “la piña del grupo ha sido clave y la pandemia ha ayudado, hemos pasado mucho tiempo juntas de calidad y hemos creado unión y confianza. El nivel humano es increíble”. Todo, para conseguir un año excepcional: “la temporada ha sido inolvidable, no podía pedir más: Supercopa, la Euroliga perdiendo sólo un partido y la guinda del pastel con la Liga. El grupo ha estado unido y todas hemos sido importantes” “pido seguir con esa identidad y trabajo, y que nos lleve lejos”.