Santolino gana la primera etapa del Rally de Andalucía

Jueves, 13 de mayo de 2021

Pese a un problema con un neumático, el salmantino cruzó la meta con 22 segundos de ventaja sobre el segundo

Lorenzo Santolino (Sherco) se ha impuesto en la primera etapa del Rally Andalucía, la primera carrera de la temporada de raids, sobreponiéndose a sus problemas físicos, a la destrucción de su neumático trasero y a una jornada completa de lucha con Joan Barreda (Honda). Un resultado excelente en la prueba andaluza donde empieza el camino hacia su cuarto Dakar en enero de 2022.

La primera etapa constaba de 293 kilómetros, 257 de los cuales eran cronometrados. Santolino salía a pista en el quinto puesto, su posición en la prólogo del miércoles, y ha entrado en carrera a las 7.57 horas de la mañana. Desde el primer momento ha marcado buenos tiempos y se ha metido en la lucha por la etapa con los principales favoritos. En el grupo estaban Barreda (Honda), el chileno Quintanilla que se estrena con Honda y el alemán Bühler (Hero) que han sido los mejores de la jornada. Santolino ha llegado con el mejor tiempo al punto de control 3 y 5 y se ha hecho con el mejor tiempo final con 22 segundos sobre Barreda y un minuto sobre Bühler.

“Muy contento de cómo ha ido y de las sensaciones que he tenido con la moto”, ha dicho Santolino. “He encontrado muy buen ritmo desde el principio. Los primeros kilómetros he tenido un poquito de dolor sobretodo en las compresiones con el hombro, pero según ha avanzado la etapa me he encontrado mejor. He llevado buen ritmo todo el día y estoy contento”, ha comentado sobre la jornada en la que partía con molestias en el hombro por una caída entrenando días atrás.

La jornada ha tenido un contratiempo mecánico que otorga más mérito al resultado y que Santolino ha descubierto gracias a un compañero. “He tenido un pequeño suceso, gracias a Pedrero que me ha avisado he visto que tenía el neumático abierto con un agujero. He conseguido aguantar hasta el final, le he quitado los tacos laterales para que no sufriera tanto la carcasa, sí he notado menos tracción y que se movía más la moto”, ha comentado.

“Primer día, buenas sensaciones, el hombro bastante bien… mañana más”, ha resumido. Este viernes, segunda etapa en línea, la más larga del rally, con 493 km en total y 381 cronometrados.

CLASIFICACIONES

Etapa 1

1. L. Santolino (Sherco) 1h47.28

2. J. Barreda (Honda) a 22 segundos

3. S. Bühler (Hero) a 1.00