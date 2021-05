La leyenda de Silvia Domínguez en el Perfumerías Avenida seguirá aumentando

Jueves, 13 de mayo de 2021

La capitana seguirá ligada al club azulón dos años más

La poseedora de (casi) todos los récords habidos y por haber en Perfumerías Avenida, la leyenda en activo del club, la capitana del conjunto charro, Silvia Domínguez, seguirá “en su casa”, en Salamanca, al menos, dos años más. Club y jugadora han rubricado una renovación que supondrá aumentar en dos temporadas las nada menos que once que Silvia lleva ligada al equipo salmantino.

Más de 500 partidos en el club en el que ha desarrollado gran parte de su exitosa carrera y con el que sigue, año tras año, sumando títulos para, juntos, continuar escribiendo la historia más exitosa de Perfumerías Avenida. Cuesta imaginar un Avenida en el que el “6” no tenga el apellido Domínguez a la espalda. Cinco de las siete Ligas del club, cuatro de las nueve Copas de la Reina, cuatro de las nueve Supercopas, la Euroliga, los dos subcampeonatos europeos o la Supercopa europea han sido levantadas por una eterna capitana que no se cansa de ganar en Salamanca.

Once años de triunfos, repartidos en dos etapas que, con la rúbrica de esta renovación alcanzará, al menos, la tremenda cifra de trece temporadas en un mismo equipo. A sus 34 años Silvia es la líder indiscutible de un vestuario que, de nuevo, volverá a precisar de su experiencia para guiar al grupo a los nuevos y apasionantes retos que están por llegar.

Silvia Domínguez: “Creo y siento que esta es mi casa”

La capitana de Avenida lo ha tenido claro, “siempre he dicho que será mi primera opción, supone estabilidad y no hay mejor lugar”, sentencia. Indiscutible su presencia en el equipo, su papel va más allá de la pista, “me tomo cada cosa que sucede en el club como algo que es parte de mí”, comenta. No en vano, la labor de capitana de Silvia es más importante que la propia dentro del vestuario, “en este club me han hecho sentir muchas veces partícipe de decisiones y por eso creo y siento que esta es mi casa”. Tras once años llenos de éxitos, toca reinventarse para seguir compitiendo, “no siento la rutina, cada año es diferente, compañeras diferentes, retos diferentes y te tienes que adaptar. Eso siempre es positivo”, comenta. En cuanto a la pasada campaña, Silvia reconoce que “este año ha sido un grupo muy fácil gente con mucha hambre que ha hecho que todo fluyera, mucho trabajo pero sin ningún conflicto”. El futuro, siempre optimista, “sólo espero individualmente que las lesiones me respeten porque quiero estar en este club rindiendo a mi 100% y ser útil. Para el equipo se está profesionalizando el club, espero que se puedan seguir añadiendo y que la dinámica de trabajo sea la misma. No pido repetir éxitos, porque el listón está muy alto, pero sí trabajar igual”, concluye.