Tejares: ¡no al cierre de Unicaja!

Los vecinos de Tejares han parado dos veces el tránsito en la avenida de Lassalle en protesta por el cierre de la oficina de Unicaja Banco en el barrio, anunciada para uno de estos días. La caja ofrece ahora sus servicios en la sucursal de la carretera de Ledesma (Pizarrales).

¡Ya podían haberla puesto en Vitigudino!, le oí decir a un señor mayor

A primera vista, parece incomprensible este cierre, pues se trata de una oficina que venía funcionando bien y que normalmente está llena de clientes. Durante la pandemia ha sido habitual ver gente haciendo cola en la calle. Pero ya sabemos que la banca es ajena a las preocupaciones populares y a cuanto no encaje en su balance de cuentas. Y que sus directivos tendrán el cinismo de predicar la contención salarial o el ajuste de plantillas mientras ellos se suben el sueldo a niveles de escándalo.

Este tipo de problemas suscitan algunas reflexiones. Desde luego, como hablamos de una entidad que originalmente fue caja de ahorros, empezamos añorándolas cuando funcionaban como tales y respetaban el artículo primero de sus estatutos, que las definían como entidades sin ánimo de lucro, razón por la cual empleaban buena parte de sus beneficios a la “obra social”, que tantos equipamientos, servicios y actividades de todo tipo financiaron. Quizá cabría recordar en especial las promociones de viviendas sociales con los correspondientes préstamos hipotecarios asequibles.

Y, antes aún, estaban los coeficientes de inversión obligatoria, que durante el franquismo contribuyeron a capitalizar proyectos propiamente económicos mediante préstamos “blandos”, lo que sin duda favoreció la industrialización.

Luego vino lo que algunos llamaron la “politización” de las cajas de ahorro, esto es, la introducción de representantes de ayuntamientos y comunidades autónomas en sus consejos de administración, así como de los propios impositores y del personal.



Según ciertas opiniones, ello fue uno de los factores causantes del declive de las cajas. Pero es algo que podría discutirse. En primer lugar, porque ya antes estas entidades estaban al servicio del poder político, que disponía, sin ir más lejos, los citados coeficientes de inversión. En segundo lugar, porque emplear criterios políticos a la hora de destinar fondos que, en definitiva, proceden de los ahorros de la propia sociedad, no debería ser sino algo muy natural. El problema está en ver si esos criterios son transparentes y van encaminados al bien común, y no al enriquecimiento ilícito de algunos, a proyectos faraónicos e inútiles o a la especulación. En este sentido, no se puede obviar que el factor principal del derrumbe de las cajas ha sido su participación en el boom inmobiliario desde finales de los noventa, contribuyendo a inflar una burbuja que al final ha estallado para perjuicio de todos y de ellas mismas.

En conclusión: que el problema no ha sido la supuesta politización de las cajas, sino su subordinación a los intereses de algunos que usan de la política para medrar y su empeño en entrar a competir con la banca privada en terrenos que no eran los tradicionales de las cajas.

Son estas algunas de las razones por las que ahora, si es que no se plantea su recuperación, sí debería contemplarse al menos la creación de una banca pública, que conciba los servicios financieros como, entre otras cosas, un servicio social. Al parecer, ese es el criterio de economistas actuales muy solventes.

Si más no, con ese tipo de criterios, no se dejaría sin esos servicios a barrios periféricos como Tejares.