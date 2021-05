El Teatro Liceo acogerá la proyección de ‘Palabras para un fin del mundo’, sobre la vida de Miguel de Unamuno

Miércoles, 12 de mayo de 2021

El martes 18 de mayo, a las ocho de la tarde, el Teatro Liceo acogerá la proyección de la película documental ‘Palabras para un fin del mundo’, un trabajo dirigido por el realizador malagueño Manuel Menchón.

‘Palabras para un fin del mundo’ es una producción de Pantalla Partida, Imagine! Factory Films y RTVE, además cuenta con el apoyo de la EITB, el Ayuntamiento de Salamanca y la USAL.

Las invitaciones para poder asistir a esta proyección estarán disponibles desde mañana en www.ciudaddecultura.org

Sinopsis

“Le escribo esta carta desde mi casa, donde estoy desde hace días encarcelado disfrazadamente. Me retienen en rehén, no sé de qué ni para qué. Pero si me han de asesinar, como a otros, será aquí, en mi casa”. Miguel de Unamuno. 11 de diciembre de 1936.

España está en guerra y Salamanca es el centro de la actividad de Prensa y Propaganda de las tropas de Franco, con Millán-Astray a la cabeza. Veinte días después de aquella carta, Unamuno morirá en su propia casa de forma repentina. Solo existe un testigo de aquel momento.