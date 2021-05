Denuncian esperas de 15 días para ser atendidos en algunos centros de salud o de dos meses para un análisis

Miércoles, 12 de mayo de 2021

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, a través de su portavoz José Luis Mateos y la concejala María García han comparecido en rueda de prensa para visibilizar la realidad de los centros de salud en la capital salmantina y reclamar soluciones, al tiempo que han exigido a la Junta que “deje de maltratar a Salamanca en materia sanitaria y cumpla sus compromisos para la construcción de los centros de salud prometidos en los barrios de El Zurguén y de Prosperidad”.

“ No se puede estar esperando dos meses a que te hagan una analítica, como ocurre en Garrido Sur, o que en algunos centros de salud los pacientes tengan que esperar hasta 15 días para ser atendidos”, ha denunciado Mateos.

En este sentido, los socialistas proponen articular una planificación estratégica para acabar con los tiempos excesivos de espera y cubrir el personal sanitario necesario con el fin de equilibrar la demanda, reducir la lista de espera preexistente y aliviar la situación de saturación y la presión asistencial que soportan los profesionales de los centros de salud de la capital salmantina.

“El sistema sanitario no puede aguantar el déficit de profesionales y es inaudito que en una provincia como Salamanca, en la que se van a jubilar más de 673 médicos en los próximos diez años, la Junta saque una oferta para médicos residentes que terminan la formación especializada de tan solo 20 plazas”, ha asegurado María García. En este mismo sentido, ha recordado que “en el centro de salud de Pizarrales no se han cubierto tres plazas de médicos y los facultativos tienen un cupo de más de 1.700 tarjetas sanitarias, una cifra excesiva pero que se agrava cuando no se cubren las bajas o los periodos de vacaciones de los profesionales y sus compañeros deben absorber ese cupo”.

Por otra parte, la concejala socialista ha destacado la situación del personal de enfermería de los centros de salud, que tiene que interrumpir constantemente sus agendas “porque de la noche a la mañana les dicen que tienen que ir a vacunar, a lo que hay que sumar la eliminación de 100 rastreadores. Salamanca tenía un rastreador por cada 9.000 personas, ya partíamos de una situación lamentable, y el personal de enfermería de los centros de salud no puede atender su agenda, estar disponible para las vacunas y hacer de rastreadores porque ahora la Junta nos haya dejado con 36, es el colmo”, ha lamentado.

A la situación de los profesionales sanitarios, también hay que añadir el estado de los propios centros de salud, “en algunos casos, sin apenas mantenimiento de servicios y con una situación de masificación. Esto último es lo que sucede en los edificios que albergan dos zonas básicas de salud, como sucede con el centro de La Alamedilla, que atiende a una población de 48.688 personas correspondiente a dicha zona y a Garrido Sur, o el centro que asume la zona de Sancti Spiritus y la de Universidad Centro, con 21.143 usuarios”.

Los socialistas también plantean la necesidad de incluir especialidades concretas en la atención primaria, “como equipos de salud mental, servicio que se ha centralizado solamente en dos centros, Capuchinos y San Juan, mientras que antes se repartían por hasta cinco puntos, y tampoco hay atención psicológica para atender a menores de 18 años. Por otro lado, sugieren la incorporación de especialistas en el ámbito de la geriatría y de la gerontología para atender a las personas mayores, de la misma manera que cada niño al nacer tiene asignado un pediatra”.

Además, en esta línea, creen que también es fundamental que el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) cuente con servicios de radiología o laboratorio para abordar las patologías menores que llegan a la atención primaria, ya que esto ayudaría a descongestionar las urgencias hospitalarias. Actualmente, solamente está implantado en el centro de salud de La Alamedilla y el resto de ciudadanos debe acudir al hospital Virgen de la Vega.

Ante todas estas carencias detectadas, el Grupo Municipal Socialista insiste en que actualmente se abre una oportunidad única, social y política, para poner en marcha las reformas estructurales que necesita el sistema público de salud y, por tanto, “la Junta de Castilla y León debe empezar a crear más centros, infraestructuras y servicios, en lugar de reorganizar para quitar medios, facultativos y personal de enfermería en la atención primaria, que es el primer pilar asistencial”.

Por último, como mecanismo de participación ciudadana, transparencia y control efectivo de la situación en la que se encuentra los centros de salud en la ciudad de Salamanca, solicita la convocatoria urgente de los Consejos de Salud de Zona, imprescindibles para evaluar los datos reales de cada momento, trasladar las necesidades localizadas y plantear las propuestas y soluciones adecuadas.

Fotos de Guillermo García