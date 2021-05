Las hermanas Samuelson renuevan con el Perfumerías Avenida

Miércoles, 12 de mayo de 2021

Pocas veces unas hermanas británico-americanas se aclimataron tan bien a una ciudad y a un club deportivo. La relación entre las hermanas Samuelson, Karlie y Katie Lou, y Perfumerías Avenida no se va a ver interrumpida y seguirá ofreciendo días de satisfacción y sonrisas a la afición azulona. Y es que el club y ambas jugadoras han extendido su contrato también para la nueva temporada 21-22.

“Todo lo que me prometiste se ha cumplido”, le reconoce la pequeña, Katie Lou, a la mayor Karlie, que ya va camino de su tercer año en Salamanca. La mayor ejercía de embajadora para la pequeña hace ahora casi un año y no se equivocaba, pues la experiencia no ha dejado a nadie indiferente. Si la calidad, la puntería y el trabajo, trabajo y más trabajo de Karlie ya eran conocidos en su temporada anterior; en la primera (como profesionales) compartiendo vestuario, la “pequeña”, Katie Lou, ha deslumbrado en España y en Euroliga como muestran sus galardones: MVP de la final de LF Endesa y mejor ala pivot de la Euroliga, y muestra aún más su progresión, rendimiento y perfecta adaptación. Y todo ello sin que Karlie haya dejado de crecer y seguir sorprendiendo con su baloncesto y ética de trabajo.

Los números de ambas en esta temporada hablan de una pareja “letal”: 8 puntos, 3 rebotes en LF Endesa para Karlie, cifras muy similares en Euroliga, mientras que Lou se ha marchado a casi 16 puntos y 5 rebotes en Liga y 15 puntos y 5 rebotes en su debut en Euroliga. Todo, con apenas 26 años recién cumplidos para Karlie y 23 para Lou. Dos hermanas que han cumplido “un sueño de jugar juntas” en Salamanca.