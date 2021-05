“Ante un problema de ruido, existe un derecho al descanso y a ser dejado en paz”

Miércoles, 12 de mayo de 2021

El pasado 28 de abril se conmemoró el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. El ruido es un agente contaminante invisible y un problema de salud pública. Hablamos con la abogada María José Rodríguez, quien asegura que “el ruido puede vulnerar nuestros derechos fundamentales a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio”

¿Qué significado tiene conmemorar el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido?

En el año 1996, el Centro para la Audición y Comunicación fundó este Día para alertar y crear conciencia en la población sobre los riesgos que tiene el ruido para salud, en general, y la auditiva, en particular. Es imprescindible e inaplazable promover a nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias y daños que generan los ruidos.

Pertenece a la Asociación Juristas contra el Ruido. ¿Qué finalidades persigue su asociación?

Juristas contra el Ruido nació en 2001 promovida por abogados especializados en problemática ambiental acústica con el fin de asesorar en esta materia, crear conciencia sobre el problema del ruido ante la ciudadanía y los poderes públicos, así como promover un medio ambiente silencioso y sostenible.

¿Cómo puede afectar el ruido a nuestros derechos?

El ruido puede vulnerar nuestros derechos fundamentales a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar e inviolabilidad de domicilio, así como el derecho a una vivienda digna y a un medio ambiente adecuado.

¿Qué riesgos para la salud conlleva la exposición al ruido?

Nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que el ruido puede llegar a ser un factor psicopatógeno en la sociedad y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha puesto de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas como deficiencias auditivas, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia. Hay estudios que lo asocian con la obesidad y la diabetes. También afecta a la conducta social con una mayor agresividad.

Resulta especialmente preocupante la sobreexposición de los jóvenes a niveles muy elevados de ruido en lugares de ocio como discotecas, pubs, bares, cines, conciertos, eventos deportivos, gimnasios,… La OMS ha alertado sobre este grave problema del que no son conscientes. Nuestra audición es un bien muy valioso y su pérdida puede acarrear consecuencias devastadoras en la capacidad de las personas para comunicarse, estudiar y trabajar. Puede afectar a su salud mental y a sus relaciones sociales. Los sistemas públicos de salud deben tomar medidas de prevención, de detección temprana y de tratamiento de la pérdida auditiva y las enfermedades otológicas.

¿Qué medidas preventivas serían aconsejables en estos casos?

Se debe mantener bajo el volumen de los aparatos de audio personales, usar tapones para los oídos en ambientes ruidosos. En ocasiones puede ser conveniente utilizar cascos o auriculares que se ajusten bien y que aíslen del ruido del entorno. Es importante limitar el tiempo que dedica a actividades ruidosas y hacer breves descansos auditivos, alejarse de los ruidos fuertes. Por último, prestar atención a las señales de advertencia de pérdida de audición y hacer revisiones auditivas periódicas.

Hace años pude comprobar que en la celebración de la Nochevieja Universitaria había grupos de estudiantes extranjeros que llevaban tapones en los oídos durante las actuaciones musicales en la Plaza Mayor. Eso denota una buena educación auditiva en sus países. En nuestro país actualmente sería inconcebible.

¿Qué papel tienen los Ayuntamientos y las demás Administraciones Públicas en la solución contra el ruido?

Existe una amplia normativa en la materia pero de poco sirve si no se aplica eficazmente y se ampara a la persona afectada. Los Ayuntamientos tienen un papel protagonista a través de la planificación urbanística, de sus Ordenanzas de ruido, del control previo y permanente de las actividades molestas y de la potestad sancionadora en caso de infracción. Es imprescindible la efectiva aplicación de la ley, procedimientos ágiles y eficaces, la adopción inmediata de medidas correctoras para que los ciudadanos no tengan que sufrir por ruido durante meses y años incluso. Tener un establecimiento de ocio, una terraza o un supermercado debajo de casa no puede convertirse en una tortura.

Por otra parte, el desarrollo de planes de movilidad sostenible, el fomento de vehículos silenciosos y de uso de la bicicleta, la revisión de vehículos y sancionar a vehículos ruidosos son otras medidas a tener en cuenta. También los mapas de ruido pueden ser una buena herramienta si van acompañados de planes de acción.

Como abogada, ¿qué recomendaría a una persona que sufra problemas de ruido?

Que no se resigne, acuda a un abogado especializado y actúe. La casuística en los casos de ruido puede ser muy amplia: vecinos molestos, fiestas nocturnas de estudiantes, una instalación industrial, un motor, el botellón, un bar, una terraza, un supermercado, ladridos de perros,… Ante todo se debe intentar una solución amistosa, dando a conocer las molestias al causante y, si no obtenernos la respuesta adecuada, podemos acudir a nuestro Ayuntamiento o bien a los Juzgados. En todo caso es necesario probar la inmisión mediante una medición de ruido para que nuestra reclamación prospere y podamos obtener, no solo el cese de las molestias, sino la indemnización de los daños que nos causan.