El pabellón de Huerta estrena decoración de Kikeart

Miércoles, 12 de mayo de 2021

El pabellón de deportes de huerta estrena nueva imagen gracias a la decoración realizada por Kikeart por encargo del Ayuntamiento de Huerta. Con el trabajo de este grafitero, el espacio dedicado a la actividad deportiva no pasa desapercibido.

Entrevista a Kikeart:

Cuando veo estos grafitis, lo primero que pienso es en la dificultad que tiene que llevar realizar estos trabajos.

Con la práctica se consigue todo.

Usted ha hecho los graffitis de la plaza de toros de Villoria o los de la guardería de Babilafuente. En las Villas ha realizado muchos trabajos.

Sí, en la zona tengo muchos amigos y prácticamente nos movemos todos.

¿Dónde suele trabajar?

Principalmente Salamanca y alrededores. He ido a Cádiz y Barcelona. A Valladolid también voy mucho. Hace poco estuve en Medina de Pomar (Burgos), pintando un concesionario. Donde me llamen. Este año con lo del COVID-19 ha sido un poco raro, si no me hubiera ido a Barcelona. Tenía allí muchos trabajos. A ver si pasa todo esto y puedo retomar los trabajos que tenía pendientes.

¿Cómo ha afectado el coronavirus?

Mucha gente se ha echado para atrás, lo bueno es que muchos ayuntamientos se han animado, como no ha habido fiestas han invertido en parques y hacer decoraciones para niños. Por ejemplo en Huerta decoré la guardería e hice un taller para los niños, en Babilafuente también la guardería, en Aldehuela de Yeltes decoré un parque para los niños, en Gomecello hace tiempo hice otro parque y en Valdelosa un mural con ocasión del COVID-19. La gente ya no ve el graffiti como antes, que era como quien dice una forma de delincuencia.

¿Se ha transformado el concepto de graffiti como forma de reivindicación a modo de decoración?

A la gente que le guste el graffiti lo seguirá haciendo, parte nos hemos adaptado para hacer trabajos como una cosa que nos gusta.

¿Lleva mucho tiempo en eso?

En el tema profesional diez años y pintando como veinte.

¿Cómo comenzó?

De pequeño siempre me gustó. No es lo que hay ahora, que te metes en Internet y ves un montón. Mirando grafiteros de la vieja escuela y yendo a pintar. Me surgió por una amiga de mi madre que me encargó que pintara una habitación para el niño, de ahí fue cuando se me empezó a ocurrir que podía dedicarme a esto.

¿Qué es lo que más se lleva?

Las habitaciones infantiles, las persianas metálicas de los locales,.. Un poco de todo. Es a temporadas.

¿Tiene referentes?

Cuando empecé por ejemplo Cantwo, que es un grafitero alemán y Maclaim, que es una chica alemana también. En el graffiti fue Cantwo y Maclaim en murales.

¿Qué le llevó a dedicarse a esto?

Me juntaba con los amigos, nos íbamos a pintar y fue esto que llegó la crisis, donde curraba me dejaron de pagar y había que pagar las facturas.

¿A qué se dedicaba antes?

Trabajaba en una imprenta

¿Ha pintado en muchos pueblos?

En varios. Es una cosa que si se está empezando a mover.

¿Cómo definiría su estilo?

Yo me adapto, no me gusta ser cerrado de estilo, intento aportar a cada trabajo lo mejor de mi. No tengo un estilo pero poco a poco vas sacando tu estilo, tu manera, porque la gente sabe que lo has pintado tu. Me gusta mucho el graffiti limpio, hago mis propias plantillas para que me quede el dibujo perfecto.

¿Cómo definiría su vinculación al graffiti?

Para mi es afición, de momento es un sabado que en vez de estar descansando estoy aquí pintando. Trabajo en una empresa y en los ratos libres me dedico a esto.

¿Dónde se puede pintar, soportes?

He pintado en chapa,en todo, preparando bien la superficie se puede pintar sobre todo.

¿Que no faltaría en ninguno de sus grafitis?

La firma. la gente lo pide.