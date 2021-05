El nuevo Hospital de Salamanca contará con un sistema pionero de integración de imagen quirúrgica

Martes, 11 de mayo de 2021

Una solución innovadora que convertirá al Hospital de Salamanca en referente en la gestión y difusión de contenidos de las intervenciones quirúrgicas para un mayor desempeño y rendimiento médico

Telefónica Servicios Audiovisuales instalará en el nuevo Hospital Universitario de Salamanca un pionero sistema de integración de imagen quirúrgica por valor 1,4 millones.

El proyecto, adjudicado a la compañía por la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca, incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema integrado de imagen médica en el Bloque Quirúrgico; en los quirófanos de la nueva infraestructura sanitaria salmantina.

Es precisamente en los quirófanos, dónde Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) pone en funcionamiento la plataforma integrada que permitirá la transmisión de las señales procedentes de los 25 quirófanos, 1 quirófano obstétrico y 1 radio quirófano oncológico, con distintos niveles de integración y todo sobre video IP. Cada uno de los quirófanos se dotará de equipos informáticos, estaciones hardware y software y pantallas táctiles, que permitirán a los puestos de enfermería encargarse de una manera sencilla del control del equipamiento. También, de monitores médicos, donde se podrán ver las distintas imágenes producidas y recibidas por la red del Hospital.

Cámaras robotizadas captarán las imágenes de los diferentes quirófanos y un avanzado sistema de microfonía permitirá la captación del audio en alta calidad. El sistema se complementa con equipos de videoconferencia y codificación para poder interactuar con el exterior. También para el envío de las distintas señales a la sala de enfermería en Voz IP. Allí se podrán ver todas las señales a la vez, seleccionar cualquier imagen de quirófanos y ampliarla para mayor detalle. El sistema permitirá administrar, tratar y distribuir las imágenes y datos generados y la digitalización de aquellas imágenes que no tengan salida digital, incluyendo copias de seguridad y almacenamiento de imagen diagnóstica a dos niveles.

El nuevo sistema se integra con los demás, pudiendo recibir datos e imágenes del Sistema de Información del Hospital (HIS) y del Sistema de Comunicación y Archivo de Imágenes (PACS), historia clínica, laboratorios, etc. La integración de los equipos cumple los estándares específicos del sector sanitario, así como con los estándares marcados por la Gerencia Regional de Salud. Telefónica proporcionará, además, formación para el personal clínico no técnico en el uso del nuevo sistema.

Proyectos como el que está llevando a cabo Telefónica en el Hospital Universitario de Salamanca tratan de mejorar la calidad de los procesos diagnósticos, unificando las diversas fuentes de una imagen y los datos, trasladando al día a día sanitario los beneficios de la tecnología. En este caso concreto, se facilita la labor del cirujano en el momento de la intervención, permitiendo que esta sea más eficaz. El mercado de la Imagen Médica Digital, ampliamente implementado en otros países, factura sólo en España y Portugal 210 millones de euros.

Para llevar a cabo este proyecto, una solución “llave en mano” que cubre las necesidades específicas solicitadas por el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el Sacyl, Telefónica ha contado con un fabricante especializado, Rein Medical, proveedor de referencia de TI para entornos hospitalarios.

Además, Telefónica es socia tecnológica de la Gerencia Regional de Salud de de Castilla y León para la implantación de servicio completo de videoconferencia y transmisión de imagen en streaming que permitirá el despliegue de una infraestructura útil de los servicios de urgencia de los centros de salud sobre el que puedan implementarse atenciones a los pacientes y comunicaciones entre profesionales sanitarios. Por otro lado, Telefónica ha sido integradora en la implantación de los pilotos de telemedicina ya desarrollados con éxito de la mano de Sacyl en los hospitales de Zamora, Palencia y Ávila. Telefónica gestiona, también, la plataforma tecnológica de Emergencias Sanitarias de la Junta, una de las más avanzadas de Europa y colabora con Sacyl en diversos servicios.