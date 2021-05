El Rasca de la ONCE ‘Siete y Media’ deja un premio de 7.500 euros en Salamanca

Martes, 11 de mayo de 2021

El vendedor de la ONCE, Alessandro Marchetti, es quien ha llevado la ilusión y la suerte a la ciudad de Salamanca, desde su puesto de venta situado en el quiosco de la calle Toro con confluencia de la Avda. Mirat. El trabajador de referencia, viene ejerciendo la venta de productos de juego de la ONCE desde febrero del presente año 2021

"El 7 y 1/2" es el juego en el que por 1 € puedes ganar hasta 7.500 euros al instante. Para jugar al "Siete y Media" tienes que rascar todas las cartas. Si la suma de TUS CARTAS es mayor que la suma de la BANCA, sin superar siete y media, ganas el importe que aparece una vez rascado el área DESCUBRE TU PREMIO.