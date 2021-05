Cs afirma que el Procurador del Común tendrá capacidad sancionadora para hacer cumplir la Ley de Transparencia

Martes, 11 de mayo de 2021

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs), David Castaño, ha señalado que se va a colocar al Procurador del Común, Tomás Quintana, en el centro de la acción fiscalizadora y que se le otorgarán las herramientas y los recursos necesarios para velar por la aplicación de la futura Ley de Transparencia.

"Nosotros creemos en la institución que usted representa", ha aseverado Castaño ha agradecido, quien ha agradecido "la entrega y el sacrificio" del Procurador del Común por la defensa de los intereses de todos los ciudadanos, una lealtad que "solo alcanza su máximo valor si se acompaña con la transparencia". Con estas palabras ha elogiado la labor de Quintana, quien ha comparecido este martes ante el Pleno de las Cortes para presentar el informe correspondiente a 2020 y que ha estado marcado por la pandemia.

En este sentido, el portavoz considera que Quintana ha demostrado que la unidad y la responsabilidad son "indispensables" para gestionar una pandemia y que "ejercer contrapoder no implica ser un obstáculo para la administración" tras el año de "dolor, pérdida y tragedia" que ha reflejado el "eco de sus palabras".

"Esta memoria deja patente que servir a la ciudadanía es respetar y cumplir sus atribuciones y, al mismo tiempo, colaborar con las administraciones para superar esta crisis", ha asegurado, en contraposición de la política del Gobierno de España en este año de pandemia.

En este sentido, Castaño también ha subrayado que, en su opinión, la principal virtud del defensor de pueblo castellanoleonés es la lealtad, al tiempo que ha criticado que las comunidades autónomas afrontan la salida del estado de alarma "con la sensación de asomarse al precipicio, sin herramientas jurídicas suficientes y esperando que el ritmo de las vacunas y la incidencia acumulada tenga una evolución positiva".

Por ello, el portavoz ha asegurado que "sin herramientas jurídicas suficientes, es imposible tomar las decisiones acertadas y, sobre todo, tomarlas a tiempo" y ha incidido en el principio que ha guiado toda la acción política del gobierno de Cs y PP desde la llegada de la Covid-19: "la defensa del derecho a la vida".

Respecto al informe anual, ha valorado su trabajo "pegado a tierra, cercano al ciudadano y absolutamente necesario" por la configuración de la Comunidad. Una memoria marcada por el impacto de la pandemia que recoge "un año de debilidades, pero que también muestra que en los peores momentos Castilla y León afrontó sus peores momentos unida".

El procurador por Salamanca ha destacado que el 30 por ciento de las quejas y actuaciones de oficio son fruto de la pandemia, especialmente en los ámbitos sanitario, educativo y relacionado con las residencias de mayores.

En cuanto al primero, ha reconocido "el indudable esfuerzo del sistema de salud, que tuvo que reinventarse en un tiempo récord para evitar un colapso del sistema". No obstante, ha mostrado su preocupación por que con la lucha contra el coronavirus se haya bajado la guardia "en el tratamiento de otras enfermedades"; así como las numerosas quejas relacionadas con la sanidad en el medio rural que aparecen "de forma recurrente" en los informes anuales del Procurador del Común.

Respecto a las residencias de mayores, "el epicentro de la pandemia", Castaño ha manifestado que no se escatimaron esfuerzos organizativos y presupuestarios para salvar vidas y reducir al máximo el impacto negativo del coronavirus; mientras que, en el caso del inicio del curso escolar, el informe recoge "la incertidumbre" de alumnos, padres y docentes, especialmente aquellos de las zonas rurales que "no disponían de un acceso a Internet en condiciones".

De este modo, el informe ha reflejado la "dureza" de los primeros meses de la pandemia, con más de 11.000 muertos en la Comunidad y más de tres millones a nivel mundial que empujan, según ha aseverado Castaño, a una reflexión: "Si el interés sanitario global no está por encima de la geopolítica, no seremos capaces de erradicar la Covid-19 y el próximo informe del Procurador del Común no mostrará la superación de esta extraordinaria prueba".