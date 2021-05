Fernando Castaño reivindicaba la apertura del ocio nocturno para evitar botellones y fiestas en pisos

Martes, 11 de mayo de 2021

“La salida natural es abrir la hostelería, darle una alternativa a los chavales”

El concejal de Turismo, integrante del Grupo Municipal de Ciudadanos, Fernando Castaño, ha pedido este martes la apertura del ocio nocturno, con el fin de evitar botellones y fiestas en pisos.

En este sentido, coincide con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, que ha dirigido un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitando dejar sin efecto la medida que limita a las doce de la noche el servicio de terrazas al aire libre a los establecimientos de hostelería y restauración, no pudiendo ser admitidos nuevos clientes a partir de las 23:00 horas.

El edil de Ciudadanos, Fernando Castaño, afirmaba que la aglomeración del sábado por la noche en la Plaza Mayor se sabía que iba a ocurrir y que no se tomaron medidas. No obstante, en su opinión, es más grave lo que está pasando en los pisos de estudiantes.

Por eso, añadía que “la salida natural es abrir la hostelería, darle una alternativa a los chavales, prorrogar los horarios e incluso abrir el ocio nocturno. No podemos seguir haciendo la táctica del avestruz, mirando hacia otro lado”.

Del mismo modo, recordaba que en agosto, cuando se cerró el ocio nocturno, el Grupo Municipal de Ciudadanos fue el único que se opuso. “Me llamaron negacionista, me llamaron nazi, me dijeron que quería matar a la gente, pero ocurrió lo que dijimos, que fue un problema de salud pública la fiesta en los pisos. No retrocedieron, se ordenó el estado de alarma y el toque de queda, pusieron a la sociedad de rodillas para evitar botellones”.

