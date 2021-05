“Cuando el agricultor se organiza, está haciéndose un favor a él y a los demás”, en opinión de Juan del Pozo

Martes, 11 de mayo de 2021

Considera que “si hubiéramos concentrado la venta del 50% del cereal a través de cooperativas las cosas cambiarían radicalmente e irían mucho mejor”

La sabiduría es un ingrediente, un valor añadido, que hace relucir cada lunes la Lonja de Salamanca. Gracias a los grandes conocimientos de sus miembros se pueden aprender claves fundamentales que el agricultor y el ganadero deberían conocer para poder mantener la rentabilidad de sus explotaciones. El negocio del campo se nutre de conocimientos variados, entre los que se encuentra el fundamental de la comercialización de los productos. Los agricultores cerealistas “gastan durante todo el año”, y obtienen el fruto de su trabajo con la venta de la cosecha. Por ello a la hora de la venta es fundamental optar por la “opción menos mala”, que en palabras de Juan del Pozo es dejarlo “a resultas” a través de cooperativas. Si se hubiera vendido el 50% de la cosecha a través de ellas, “las cosas cambiarían e irían radicalmente mejor”, considera este agricultor de Cabezabellosa, vocal de la mesa de Cereal desde hace aproximadamente ocho años. Este profesional del campo fue el primer presidente de la Cámara Agraria de Salamanca desde 1997 al 2002, presidente de Asaja durante 16 años, del 1984 al 2000, recibió la espina de oro de Asaja y fue condecorado por el Ministerio de Agricultura con la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario en 2018 por “el esfuerzo realizado en favor de sectores fundamentales para nuestro país y para el bienestar de los ciudadanos”. Y lleva más de medio siglo como agricultor. Cultiva trigo, cebada, triticale, patata, colza y barbecho. En algunos momentos ha sembrado centeno, avena, alubias, garbanzos, lentejas y remolacha.

¿Cuál es el mejor cultivo?

Hay que hacer alternativas de cultivos, no se puede sembrar de eso que da más, porque uno mejora las condiciones del siguiente, hay que ir cambiando.

¿Cómo está el campo?

El campo está más o menos con más falta de agua, muy adelantado y con mucho peligro de heladas.

¿Puede helar?

Se anuncian temperaturas de dos grados para el sábado.

¿Cómo describiría el estado de los cultivos en su zona?

El campo está bastante bien, con un poco de escasez de humedad en los secanos y muy adelantado, como quince días adelantado. Otros años por San Isidro era difícil ver espigas de trigo y este año hace diez días que se ven.

¿A qué se debe este adelanto?

Es como consecuencia de los calores de marzo.

¿Es bueno o malo?

Nunca se sabe, pero no es bueno, cuando la cosecha va más lenta es mejor, es bueno que tarde en madurar, pero para eso necesita humedad.

¿Hay cambios en la distribución de cultivos?

Cada vez se tiende más a sembrar más trigo, incluso trigo sobre trigo. Dos años seguidos de trigo sobre barbecho. Es lo que mejor responde, el trigo sobre trigo. Cebadas hay menos. Colzas hay pocas porque no llovió en la sementera y en las tierras de La Armuña están las alternativas normales: garbanzos y lentejas cada vez menos también.

¿El girasol?

Ya se ha sembrado la semana pasada, la mayoría.

Usted que es vocal de la mesa de cereales ¿cómo están los precios?

Están totalmente desorbitados, a precios muy altos, principalmente del maíz que arrastra al resto de cereales. Las formulaciones de piensos para alimentar al ganado se hacen mezclando. El rey de las proteínas es la soja, que está muy cara.

Aquí no se cultiva soja.

Se importa toda y, dependiendo de para el ganado que sea, en la formulación se incluyen cebadas, maíz, trigo, triticale,avena,..

¿Se va a utilizar otro cereal en sustitución del maíz?

Sí, el maíz está muy alto y a su vez escasea. Pero para algunos animales no es posible. Para el porcino el trigo es bastante eficaz, sin embargo para el vacuno, el trigo tiene que ir en muy poca dosis porque aporta grasas. En aves podría ir más trigo y seguramente lo están metiendo. Hay otro detalle, es que el bioetanol tira mucho del mercado porque están fabricando bastante.

¿Cómo afectan al agricultor estas subidas de precio?

El agricultor tiene un problema, es que cuando cosecha, en el mes de julio o agosto no prevé que el año es muy largo y puede pasar de todo. Hay un porcentaje muy alto de agricultores que venden directamente de la cosechadora al almacenista. Estos han quedado prácticamente sin ningún beneficio porque vienen a liquidar una parte en la cosecha y otra en navidades, pero esta resurrección de precios ocurrió a partir de enero. Yo creo que el 60% del cereal se ha vendido a precios bajos.

¿De esta subida no se han beneficiado ni agricultores ni ganaderos?

Sí, ese 40% restante, ha habido algunos que han vendido a lo largo de enero o febrero, la mayoría, porque cuando se puso en 210 € la tonelada, la gente se puso nerviosa y vendió. Algunos más valientes, muy pocos, un porcentaje del 5 o 10%, habrán vendido por encima de 210.

¿Usted qué recomienda?

Hay otro sistema, que es el sistema menos malo, cuando entregas tu cosecha desde la cosechadora a la cooperativa, sin necesidad de tener nave, lo dejas a resultas. La cooperativa lo gestiona y lo vende a lo largo de todo el año, te ofrece tres liquidaciones parciales y otra final en el mes de julio. Te da el precio medio de todo el año.

¿Es la mejor fórmula?

No, la mejor es aquella del valiente que ha aguantado y vende ahora al mejor precio, pero ese no es un sistema de mercado, hay que vender todos los días, a todos los precios. Lo ideal en este año concreto es vender ahora, a ver quién tiene el cereal ahora, por el temor de si baja, tienes ahí un dineral, un producto que también hay que tratarlo, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo en la nave y luego hay que aguantar todo un año haciendo inversiones sin vender. Por eso lo menos malo es que el agricultor venda a resultas, que alguien le gestione la venta de ese producto a lo largo del año y tenga un precio medio del que vendió en agosto y en mayo del año siguiente.

¿Esto es a través de una cooperativa?

Sí, a parte de que con ese sistema, si hubiéramos concentrado de esa manera el 50 o el 60% de la producción las cosas cambiarían radicalmente e irían mucho mejor. Cuando un agricultor se organiza está haciéndose un favor a él y a los demás. Es más, a veces las cooperativas han hecho mejor papel para el que no está que para el que está. Para el que no está en la cooperativa eso de retener es muy importante.

¿Es fácil almacenar el cereal para el agricultor?

El cereal no es un producto perecedero pero es arriesgado tener la cosecha todo el año, que pase el tiempo y no tengas ninguna facturación. La agricultura es un oficio en el que se cobra al año, pero se come todos los días y se gasta todos los días. Hay que echar el abono de sementera, herbicidas, semillas, hay que hacer labores, comprar gasolina, echar abono de primavera, tratar,.. Todo eso cuesta mucho dinero, no sólo hay posibilidad de aguantar, a parte de la maquinaria y lo que es una casa abierta con todos los gastos normales.