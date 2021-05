Celebración del Vía Lucis con ojos de mujer

Lunes, 10 de mayo de 2021

Organizado por el grupo de Revuelta de mujeres en la Iglesia en Salamanca, se celebrará en el Claustro del Convento de San Esteban

El grupo de Revuelta de mujeres en la Iglesia en Salamanca invita a participar a toda la comunidad en la celebración de un Vía Lucis con ojos de mujer.

“Se aproxima Pentecostés y con la convicción profunda de que el Evangelio es verdad y no palabra muerte, nuestro grupo organiza esta celebración el domingo 16 de mayo en el Claustro del Convento de San Esteban (a partir de las 11 horas)”, añadiendo que “las mujeres cristianas y feministas descubrimos en Jesús de Nazaret un varón más allá del patriarcado. Él no suple a ninguna de las mujeres con las que se encuentra en el Evangelio ni en su trato muestra superioridad o prepotencia. Jesús salva y restaura dignidades heridas, pero no lo hace imponiendo, sino contando con ellas. Respetando sus síes y sus noes”.