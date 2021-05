La imprescindible labor de la Enfermería en tiempos de pandemia

Miércoles, 12 de mayo de 2021

Coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería, analizamos con el sindicato SATSE el impacto que ha tenido la Covid-19 entre las enfermeras/os que, como reconocen, están “física y psicológicamente agotados porque no ha dado tiempo a recuperarse entre una y otra ola”

Han estado, y siguen estando, en primera línea de batalla frente a la Covid-19. Antes de que llegara el virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 2020 como el año de las enfermeras y las matronas. Y sin duda lo ha sido, pero “negativamente, porque no nos esperábamos esto”, reconoce Óscar García, secretario provincial de SATSE Salamanca. Imprescindibles en la lucha contra la pandemia, las enfermeras han sido uno de los grupos sanitarios que han sufrido más de cerca el impacto del coronavirus, no solo por las situaciones que han tenido que vivir -y que han puesto a prueba día a día al sistema sanitario y a sus profesionales-, sino también porque han sido uno de los colectivos que más se ha contagiado durante el último año.

Afortunadamente, a día hoy la efectividad de la vacunación ha frenado en seco los contagios entre los profesionales sanitarios, incluidas las enfermeras, pero su trabajo en pandemia todavía no ha terminado, siendo además ahora esenciales en la vacunación contra la Covid-19, la mejor herramienta para atisbar el final de esta pesadilla. Una labor que hay que hay agradecer mucho más que con aplausos. Y este mes de mes tenemos la oportunidad de hacerlo visibilizando su trabajo con motivo del Día Internacional de la Enfermería (12 de mayo).

Después de todo lo vivido en este último año, y enfrentándose a la que hasta ahora ha sido la situación más dura de su experiencia laboral, los profesionales de Enfermería reconocen estar cansados, física y psicológicamente. “El estado de ánimo es el mismo que durante la pandemia”, pero como apunta García, aparte “de estar física y psicológicamente agotados porque no ha dado tiempo a recuperarse entre una y otra ola, tienen el enfado por el trato de la administración. Los profesionales tienen el reconocimiento de toda la sociedad menos de quien está gestionando”.

Y es que la pandemia de la Covid-19, como añade el secretario provincial de SATSE, “lo que ha hecho es dejar al descubierto la situación real de la Sanidad y de las enfermeras. Problemas que tenemos con la pandemia los llevamos teniendo muchos años, como falta de recursos, de plantilla, de estabilización en el empleo, problemas de conciliación -no olvidemos que la profesión de enfermera es sobre todo femenina-, lo que ha hecho la pandemia es sacar a la luz todo esto”.

Desde el sindicato de Enfermería -que cuenta con más de 1.600 afiliados en Salamanca-, ponen el acento en la situación de las plantillas y en la necesidad de reforzarlas, “sobre todo del hospital y de servicios sociales, que también están ahí”. En Atención Primaria, añade García, “hemos tenido la fortuna durante meses de tener una plantilla más o menos adecuada a las necesidades de la pandemia, porque ha habido contrataciones” -ante la situación de emergencia y fundamentalmente para labores de rastreo-, “pero lo que nos encontramos ahora es que esas contrataciones tienen que salir”, y no porque la sobrecarga laboral a consecuencia de la pandemia se haya reducido, “porque quien lleva a cabo la vacunación, el rastreo, los test y pruebas PCR son las enfermeras”.

Las bolsas de empleo de Enfermería en Castilla y León están en mínimos. “El problema es que a día de hoy las comunidades autónomas se están rifando a las enfermeras. Las personas reciben ofertas y se van”. De hecho, según datos de SATSE, solo el 20% de las 750 enfermeras que se graduaron el pasado año en las facultades de Castilla y León se han quedado a trabajar en nuestra Comunidad. Prefieren marcharse a otras comunidades para lograr un contrato más estable y unas mejores condiciones retributivas.

“El factor motivador es tener una estabilidad y un reconocimiento. No ir al hospital y que te cambien de servicio continuamente, no tener que estar pendiente del teléfono para saber si mañana trabajo o si me llaman de aquí, del País Vasco o de Asturias. Eso agota casi más que la pandemia”, explica García al respecto.

De cara a los próximos meses, y sino se refuerzan las plantillas, desde Satse ya avanzan que “nos vamos a encontrar en julio y agosto con vacaciones y permisos denegados, pasó en pandemia y entendíamos que era aceptable por la situación, pero este año ya sabemos lo que hay y tendría que haber una previsión y planificación”. “Llevamos un año, y deberíamos haber aprendido lo que va a venir”.

Nadie pone en duda a estas alturas los riesgos que han asumido los profesionales sanitarios, especialmente durante los primeros meses de la pandemia. En el último año se han diagnosticado en Salamanca más de un millar de positivos por Covid-19 entre los sanitarios, y las enfermeras son uno de los grupos profesionales que más lo ha sufrido. “La situación, afortunadamente, ya es muy diferente. Aparte de los beneficios de la vacunación, las medidas de protección son adecuadas y ha bajado el número de contagios”. Aquí también han tenido que batallar porque los contagios, y las consiguientes bajas, sean consideradas como enfermedad profesional.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería también merecen un especial reconocimiento las enfermeras del medio rural. “Hay que destacar el trabajo en el medio rural porque también asumen riesgos, desplazamientos, accidentes en carretera, la gente pone su vehículo”.

Otra de las demandas que también están encima de la mesa, y así lo han trasladado a los responsables de la administración, es que “en Castilla y León no tenemos el 1-1 (un médico, una enfermera), es decir hay más médicos que enfermeras. Eso es algo que llevamos pidiendo hace tiempo. Los países más desarrollados en Europa basan su atención primaria en la Enfermería, aquí todavía tenemos una visión muy medicalizada, pero hacia lo que caminos es hacia la administración de cuidados, y eso lo administra la enfermera”.