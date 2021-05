Por qué financiar un móvil a plazos y qué se necesita

Lunes, 10 de mayo de 2021

Cuando vamos a comprar un móvil es muy posible que nos guste uno de gama alta, como los iPhone, pero no tardamos en darnos cuenta de que su precio es prohibitivo, puesto que cuesta lo mismo que un salario mínimo de un mes. Por suerte, gracias a la financiación vamos a poder comprarlo y pagarlo en cómodos plazos sin darnos cuenta.

¿Qué razones hay para financiar un móvil?

Hay varias razones para financiar móvil en wowmovil.es, pero la principal es el precio. Es muy común que alguien tenga un presupuesto fijado para comprar su teléfono, pero que cuando ve otros modelos le guste uno más caro y decida comprarlo.

Otro de los motivos es un gasto imprevisto que nos impida dedicar dinero a la compra de un nuevo móvil que necesitamos ya, de manera que en nuestra tienda se puede financiar.

El no poder hacer frente al pago es la razón más común, puesto que los sueldos no son muy altos y los gastos mensuales sí que lo son, de manera que muchas personas que entran en wowmovil.es no podrían comprar ningún terminal si no fuera por la financiación que ofrecemos.

¿Qué necesitamos para financiar nuestro móvil?

Para financiar tu nuevo móvil en nuestra tienda solo necesitamos un teléfono, una tarjeta de crédito y tu DNI.

Todo el proceso comienza como una compra online normal, en la que añadimos el teléfono que queremos al carrito y rellenamos los datos que nos solicitan, que son los de siempre en estos casos: dirección, teléfono de contacto, etc.

Al final del formulario de compra veremos una opción que dice “Financiación con Celetem”. Escogemos esa opción y después pinchamos en “Realizar el Pedido”.

En ese momento nuestra página te lleva a la de Celetem, en donde vas a poder elegir cómo pagar tu teléfono, con un mínimo de tres cuotas y un máximo de dieciocho.

El proceso no lleva más de un par de minutos, en los que se te cobrará la primera cuota para seguir pagando en los sucesivos meses, en los cuales vas a poder escoger qué día te van a pasar el pago, como por ejemplo unos días después de cobrar tu nómina.

¿Qué teléfonos se pueden financiar?

A diferencia de lo que ocurre en otras páginas, en las que solo se pueden financiar los smartphones de gama alta, en la nuestra se pueden financiar todos los móviles de nuestro catálogo, sin importar su precio.

De hecho, antes de hacer el proceso de compra, tenemos un botón con las opciones de financiación de Celetem.

Pulsando en ese botón vemos lo que vamos a pagar todos los meses si compramos ese terminal. Además, vamos a poder cambiar las opciones de financiación moviendo unas barras, para ver lo que nos cuesta el teléfono si lo pagamos en menos cuotas, en más cuotas o financiamos una parte menor.

Gracias a la colaboración de nuestra tienda con Celetem vamos a poder comprar un smartphone sea cual sea su precio, pagándolo en cómodas cuotas sin tener que comprometer nuestra economía, aunque escojamos un teléfono de gama alta.