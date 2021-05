El dolor de Valladolid no emborrona una temporada histórica… pero será en unos días

Lunes, 10 de mayo de 2021

El fútbol es caprichoso, demasiado. Cambia de una semana para otra de una manera radical. Un equipo muerto, coge vida y da la sorpresa… y al revés. Así, Unionistas sufrió en sus carnes la cara más dura del deporte al quedarse sin poder jugar el ansiado playoff de ascenso a Segunda División tras una serie de tragedias en el añadido. Todo ello en el día que más cerca parecía. Finalmente, el Zamora se quedó con el premio mayor y mandó a la lona a los charros y el Promesas.

El aroma que dejó el último partido del curso para los del fútbol popular es malo. Y así debe serlo, porque no fueron a por la clasificación a la fase final durante más de 90 minutos… y cuando quisieron, no pudieron. El equipo blanquinegro lo tuvo todo en su mano, pero especuló demasiado y lo acabó pagando. La mala comunicación entre el banquillo y los jugadores resultó determinante para no lograr el objetivo. Solo hay que ver a un Manu Viana que celebró su gol y a los pocos segundos se lamentó porque no era suficiente. Faltó un pelo...

¿Fue un fracaso no meterse en la pelea por subir al fútbol profesional? Si te lo dicen en agosto, rotundamente no; si te lo dicen por la mañana del domingo, sí. Guste o no, se trató de un duro golpe… pero hay que ser inteligente y apreciar la gesta que hizo Unionistas en la 2020/2021. La temporada es sensacional, con mayúsculas. El problema es que tendrán que pasar unos días para poder valorarlo por parte de muchos de sus aficionados. Hay heridas que necesitan cicatrizar y la de Valladolid es una de ellas. Tiempo al tiempo…



En definitiva, el club y su gente deben de estar muy orgullosos de lo que consiguieron. Es cierto que se marchó una oportunidad histórica, a pesar de que era impensable hace no tanto. Toca intentar repetirlo lo antes posible. Ahora, a recargar pilas y pensar en el futuro, que está a la vuelta de la esquina. La Segunda tuvo que esperar finalmente, pero enhorabuena por llegar tan lejos. El dolor de Valladolid no emborrona algo que quedará para la posteridad. Fin del sueño hasta la 2021/2022 en la PRO… ¿y con toda la afición en el Reina?