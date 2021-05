Conversación con Ariel.

Ella dice que nadie te enseña a ser fuerte. A dejar vicios de alcohol y drogas. Ni a superar una pérdida, dicen que no pasa nada. Pero sí que pasa.

¿Qué talentos ves en ti?.

Soy buena rapeando porque hablo de sentimientos y la gente se siente identificada porque somos sentimiento, ella dice que todo mundo quiere paz y amor.

Qué cosas que estás haciendo te enorgullecen: el trabajo conseguido por lealtad, la puerta abierta de estudios y el levantarme de la cama.

Define en dos palabras la vida: entrega y felicidad. Ella: Miedo, amor y muerte.

¿Por qué a veces quieres quitarte del medio?. Porque la gente sólo te echa de menos cuando te has ido. Todo mundo te hace creer que estás mal cuando tú te sientes bien y al revés.

Muchas veces no le he visto sentido a la vida. Pero nunca me rendiré ¿ y tú?, tampoco.

¿Alguna vez te has sentido menos valorado en tu entorno familiar a lo largo de tu vida?. Normalmente me he sentido sobrevalorado. ¿Y tú?, también.

Sentimos que generamos expectativas más altas de las que podemos cumplir.

¿Qué razones tienes para luchar por la vida?. Mis hermanos. Yo, mi familia, mis hijas y chicas y chicos de Santiago Uno.



¿Qué pasaría si tú murieras?. Me llorarían dos meses y seguirían con su vida. En mi caso lo he experimentado y estoy de acuerdo contigo.

¿Alguna vez han abusado de ti?. No. Pero si me han utilizado. ¿Y de ti?. Sí.

¿Cómo se superan esas secuelas?. No lo he superado.

¿ Qué pensamientos te vienen cuando llega la noche?. Respirar, a veces me ahogo y a veces tengo que tomar una pastilla. Normalmente soy capaz de evadir mi mente con recuerdos bonitos y proyectos. Y tu? La muerte, ¿Qué estoy haciendo con mi vida?. ¿Qué estoy aportando?.

¿ Cómo llevas o supiste llevar la muerte de tu padre?. Lloré mucho y me ha ayudado la Fe ¿ Te ha sido difícil seguir?. No, recurro a él en oraciones.

¿Crees que tuvo alguna influencia la relación entre tus padres con tus relaciones amorosas?. Quiero pensar que no demasiado. ¿ Y en tu caso? . Para nada.

¿Qué necesitas para ser feliz?. Paz mental.¿ Y cómo la sueles conseguir?. Improvisando en una base.

Yo compartiendo mi vida con mis hijas, con mi mujer , con los alumnos, haciendo deporte, leyendo, dando clase, …. No hace falta morir para vivir.