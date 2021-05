“Las razas autóctonas españolas de toda la vida producen una calidad de carne muy superior”, Daniel Hernández, ganadero y distribuidor de carne

Domingo, 9 de mayo de 2021

En el mercado de ganados de Salamanca, cada lunes, se produce el encuentro de profesionales agricultores y ganaderos, pero principalmente vaqueros, que acuden a realizar compras y ventas de terneros. También se desplazan a este emblemático espacio para intercambiar pareceres y ponerse al día. Este es el caso del ganadero abulense Daniel Hernández. En concreto, este joven vaquero tiene su explotación ganadera en La Aldea del Rey Niño. Su vinculación con Salamanca es muy estrecha, empezando porque cada lunes tiene una cita en el Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca, continuando porque en la universidad de esta obtuvo sus titulaciones universitarias como ingeniero Agrícola y en Ciencias Ambientales. En la capital charra se encuentra el “único mercado de la zona centro”, que no se pierden profesionales como Daniel Hernández, sobre todo porque este profesional busca “ganado de razas autóctonas españolas, como avileña (Avila), morucha (Salamanca) y retinta (Cáceres), con cruce de charolés. En su explotación tiene sólo hembras. Explica que tienen “una línea en la que comercializamos nuestra propia carne, vendemos a carnicerías directamente”. Es decir, sus clientes son carniceros, expertos en el producto que les exigen gran calidad, ellos dicen que buscan una carne “que salga infiltrada, sea tierna y no suelte agua”. Estos alicientes son obtenidos gracias a “las razas autóctonas, las que están en España toda la vida”. “La morucha (Salamanca), avileña, (Avila) y retinta (Cáceres) en cruce con charoles produce un tipo de ternero que tiende a infiltrar la grasa”. Precisamente estas razas, tienen “un rendimiento menor en cebadero, pero la calidad de la carne la hora del plato es muy superior a las razas que hemos importado de Francia, como el limusin o el blonda”, detalla. En su caso, la rentabilidad se consigue gracias a “tener producción propia y comercializar nuestros productos”, explica. Considera que “realmente hay un desconocimiento en el ganadero de lo que produce”. Por otro lado, también se encuentra la búsqueda de la comodidad, pues “es mucho más difícil hacer una línea y una cadena en la que se valore la calidad, que hacer una cadena en la que todo vale, por decirlo de alguna manera”, considera. “La demanda del terneros limusines es mayor porque la rentabilidad en el cebadero, debido al rendimiento en canal que tienen esos animales en el matadero, es mayor”; en este sentido “los que compran ganado limusín se preocupan del rendimiento económico en el cebadero y no se preocupan, no les importa o desconocen, el tipo de carne que hacen, que es de una calidad inferior a la de las razas autóctonas”. En cambio este ganadero, cuya empresa atiende al nombre de Herjisa, se dirige hasta el consumidor final que es carnicero. En concreto comercializa el 90% de su producción en Madrid y el 10% en Ávila.Cada lunes acude a Salamanca para participar en el mercado semanal, porque dice que tiene su proveedor principal y también por “tener relación con otros compañeros, te enteras de las cosas y es un punto de reunión”, además “siempre se aprende algo hablando”, añade. Su actividad ganadera fue puesta en marcha por su padre que empezó de repartidor de piensos, se quedó con la comercializadora y posteriormente empezó a criar ganado. Su padre le aportó experiencia, y poniendo en una balanza los conocimientos académicos, ofrece una importancia del 50% a cada una de estas dos cuestiones. Bajo su punto de vista “hoy en día una cosa se tiene que complementar con otra, sino la empresa no evoluciona. La universidad, no te da nada, pero es una base para luego tú poder explotarlo”. Daniel Hernández sabe buscar la cara positiva a cada dificultad, lo que para otro son problemas como puede ser el tema administrativo, para él es una ventaja. “Aunque está cambiando mucho y hoy en día es necesario tener unos conocimientos medios, una logística media de informática para el registro los movimientos del ganado y poder operar con el módulo ganadero de la Junta de Castilla y león”, detalla. En concreto, esta tecnología para la que “no todo el mundo está preparado o tiene esa habilidad”, bajo su punto de vista, “te ofrece una ventaja muy grande”. Él lo tiene muy claro a la hora de afirmar que “sí hay futuro”, pero “hay que trabajar mucho, te tiene que gustar mucho y tienes que verlo no solo como un trabajo ,sino como una forma de vida, debes tener gusto y dedicación”. En relación a la dedicación cabe destacar que “en el trabajo que realizamos de cebo y distribución de carne, el 80% de las dificultades se las llevan la comercialización y el entender lo que quiere el consumidor final, sin restar méritos al trabajo del cebadero”.