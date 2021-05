Las deducciones en la declaración de la Renta por la compra de un coche nuevo

Lunes, 10 de mayo de 2021

Si te has comprado un vehículo debes saber que puedes deducirlo en la declaración de la Renta, aunque hay diferencias según seas un particular, un autónomo o una empresa. Estos son los detalles que debes tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la Renta, tal y como explica RACE.

Desgravar en la declaración de la renta la compra de un coche nuevo si eres una persona física

Si tienes un coche propio y trabajas por cuenta ajena, lo normal es que no tengas que hacer constar la compra de un coche nuevo (también cuentan la modalidad de renting y leasing, no así un coche de segunda mano o de km 0) porque no lo podrás desgravar. Sin embargo, hay una excepciones:

Minusvalía: las personas que acrediten una minusvalía igual o superior al 33%, ya sea el conductor o un familiar directo a cargo, pueden deducirse hasta el 50% del IVA, que en este caso es del 4% en lugar del 21%. Además, en este caso recuerda que tampoco tienen que pagar el impuesto de matriculación.

Familia numerosa: se pueden deducir hasta un 50% del IVA. Además, pueden pagar un 50% menos en el impuesto de matriculación, siempre que el coche esté a nombre de los progenitores.

Desgravar en la declaración de la renta la compra de un coche nuevo si eres autónomo

En esta ocasión, hay que diferenciar los autónomos dedicados al transporte de los que no lo son, ya que se pueden aprovechar de diferentes ventajas fiscales:

Profesionales relacionados con el transporte:

Pueden ser taxistas, conductores de VTC, transportistas…

El coche debe estar a nombre del autónomo.

Se pueden desgravar hasta el 100% del IVA siempre que se utilice el coche como herramienta de trabajo y no como forma privada de transporte.

También pueden deducirse hasta el 100% de los gastos derivados del carburante.

Otros autónomos:

Son los demás que no están relacionados con el transporte.

Si utilizan el coche para trabajar, pueden deducirse hasta el 50% de las cuotas de amortización, intereses e IVA.

También pueden rebajarse hasta el 50% de los gastos derivados del carburante.

Desgravar en la declaración de la renta usando coche de empresa

Puede que trabajes en una empresa y utilices uno de sus coches para trabajar. En ese caso, dependiendo de si el coche está a nombre de la empresa o no, la casuística cambia:

Si utilizas un coche que está a nombre de la empresa :

La propia empresa puede desgravar el 20% anual del coste de adquisición del vehículo, incluidos los gastos y tributos que graven la operación.

Si utilizas un coche que no está a nombre de la empresa y le das un uso particular:

Tendrás que declararlo en la renta como retribución en especie.

Lo tributado será el 20% anual sobre el valor de mercado, incluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición, que correspon­dería al vehículo si fuese nuevo.

Se aplicará una reducción a ese valor de mercado en función de la eficiencia energética y el precio del coche: