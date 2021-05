Diez años dando de qué hablar

Martes, 11 de mayo de 2021

Seguro que muchos conocéis el famoso estribillo de “We are The Champions”, del grupo de rock The Queen, que dice: “Nosotros somos los campeones amigos. Y seguiremos luchando hasta el final”. No es de extrañar que muchos equipos de fútbol utilicen esta canción como himno para su victoria. Porque si os fijáis, el estribillo habla de una victoria compartida. De cómo cuando un jugador marca, todo el equipo celebra ese gol. Hoy os quiero hablar precisamente de esa victoria compartida, porque el equipo que compone este medio digital, www.salamancartvaldia.es, celebra su 10º aniversario.

Podría comenzar hablando sobre el día que nació este proyecto, y todo lo que surgió a partir de ahí. Podría contar con detalles el día que los socios decidimos sentarnos frente a un notario para formalizar las bases de este proyecto. Podría hacer algún discurso contando la historia vivida durante estos diez años, cómo cada uno aportaba según sus posibilidades, o las jornadas de trabajo que en muchos casos llegaban hasta las tantas de la madrugada, o los muchos momentos de risas que no rompían, sino todo lo contrario, enriquecían la jornada. Pero hoy me apetece más hablar de las historias más cercanas, dando la bienvenida a María Fuentes como nueva socia que se suma al consejo, o contando las nuevas inversiones que ha hecho la sociedad, que Ángel ha sacado un nuevo disco “Pedacitos de mí”, o el estreno de coche como consecuencia de siniestro de nuestro vehículo más pequeño, el que nos ha acompañado desde el principio y el primero que rotulamos.



A los primeros días y a los actuales los separan cerca de 4.000 jornadas, ¡ahí es nada! Algunas cosas han cambiado y otras se han sumado: personas, instalaciones, imagen, estadísticas y logros como ejemplo. Diez años dan para mucho. Hemos aprendido, apostado, perdido y ganado. Sobre todo, hemos crecido. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que algunas cosas no han sido como imaginaba en un principio, pero la ilusión que te llena cuando estas planeándolas, tratando de verlas convertirse en algo tangible, es lo que hace que siga uno moviéndose hacia adelante. Como dice Mahatma Gandhi “nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total, es una victoria completa”. El esfuerzo y los sacrificios realizados son lo que le dan valor a los objetivos que alcanzamos. Sin una gran lucha, no existe una gran satisfacción.

Hasta aquí nuestra mirada hacia atrás, y mirando hacia adelante, nuestro objetivo es el mismo, seguir informando, acercando a la ciudad y a nuestros pueblos la actualidad y el día a día, seguir estando presentes en los salones, los negocios y espacios culturales y sobre todo en la calle, en boca de todos y dando voz a todos. Seguimos.