Igea, tras las fiestas de anoche: "No entiendo qué se celebra. Mi pensamiento está con las familias que han perdido a sus seres queridos"

Domingo, 9 de mayo de 2021

Tras el comportamiento masivo de los jóvenes en las calles tras el final del estado de alarma

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha mostrado su rechazo a las fiestas que se celebraron ayer en diferentes ciudades del país tras el fin de estado de alarma.

Así se ha manifestado en Twitter:

"No es que no entienda la inconsciencia. No es que no entienda la falta de precaución. No es que no entienda las ganas de volver a la normalidad. Es que no entiendo qué se celebra. Hoy mi pensamiento está con las decenas de miles de personas que han perdido a sus seres queridos".