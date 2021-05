El PSOE propone impulsar el deporte como vía para la inclusión social en la ciudad de Salamanca

Jueves, 6 de mayo de 2021

El Grupo Municipal Socialista reclama una mayor implicación del Ayuntamiento de Salamanca en la promoción del deporte como vehículo para fomentar la inclusión social en la ciudad, una iniciativa que llevará al Pleno de este viernes, 7 de mayo, y con la que pretende recabar el apoyo unánime de toda la Corporación para hacer efectivo este compromiso.

Las actuaciones que plantea el PSOE se dividen en tres bloques. Por una parte, pide la creación de unas jornadas de deporte inclusivo dirigidas a la población infantil y juvenil con el objetivo de promover la convivencia de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de procedencia, situación social o diversidad funcional y hacer frente de esta manera a los desafíos que suponen la falta de comprensión, el estigma o las actitudes negativas contra las poblaciones vulnerables.

En este sentido, consideran que la educación es la mejor vía para transmitir el valor de la tolerancia y una forma muy positiva para lograrlo es mediante la actividad deportiva. Proyectos, por ejemplo, basados en street games, que se realizan en el propio espacio urbano, contribuyen al desarrollo físico y social de quienes los practican, permiten generar nuevos lugares de encuentro y promueven ciudades más amigables, solidarias y cohesionadas.

Por otra parte, los concejales socialistas creen imprescindible que el Ayuntamiento refuerce la colaboración con asociaciones, entidades sociales y clubes deportivos de la ciudad de Salamanca mediante un incremento de la dotación presupuestaria dedicada a este fin para apoyar y reconocer su labor e impulsar la organización de actividades deportivas para la inclusión social.

En tercer lugar, solicitan que el Gobierno municipal realice todos los esfuerzos para que la capital salmantina pueda acoger competiciones de deporte inclusivo, ya que la celebración de este tipo eventos contribuye a sensibilizar a la población en su conjunto sobre la importancia de la actividad física y las capacidades de las personas.

Entre los grupos vulnerables a los que hace referencia la propuesta del PSOE se encuentran las personas con algún tipo de limitación funcional, cerca de un 10 % en la provincia de Salamanca, siendo la ciudad un lugar de referencia al contar con el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad (CRMF). Así mismo, las personas y familias que encuentran dificultades para su integración o quienes por diferentes circunstancias están en riesgo de exclusión social o económica.

Ante estas situaciones, el Grupo Municipal Socialista advierte que la administración local no puede permanecer ajena, entre otras razones, en estricto cumplimiento de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución española. Es, por tanto, responsabilidad del Ayuntamiento de Salamanca promover acciones que fomenten la plena inclusión de todos los colectivos y, puesto que el ámbito del deporte lleva años mostrando que no hay barreras para la diversidad funcional, que no entiende de idiomas, naciones o clase social, la puesta en marcha de iniciativas centradas en la actividad física es uno de los campos que más oportunidades presenta