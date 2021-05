Aúpa Madrid

El pueblo se ha manifestado contrario a posturas de condenas y expresiones violentas

La ocasión de las elecciones de la autonomía de Madrid, celebradas el pasado día 4 de mayo, da oportunidad para hacer algún que otro comentario. A mí, por lo menos, me lo parece. Yo viví y trabajé en Madrid a lo largo de doce años, y me sentí, como se sienten los que allí viven, como un madrileño más. Creo que eso me da derecho a hacer algún mínimo comentario. Y es importante hacerlo. Cuando ya estaba allí, y aun después, tenía la impresión, y solía decir, que Madrid es media España.

En Madrid, todos: gallegos, catalanes, valencianos, andaluces, castellanos… todos se sienten madrileños, y a la vez españoles. Y también bolivianos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, argentinos,… marroquíes, rumanos, etc., todos se sienten madrileños y españoles. Se admite fácilmente que la comunidad de Madrid sea un territorio de libertad, de trabajo, de acogida y de solidaridad.

E Isabel Díaz Ayuso parece que ha sabido acoger el sentir de los madrileños, que eligen y aman la libertad. Libertad política, libertad de derechos personales, libertad de disponer de sus dineros y sus riquezas e inversiones, libertad de pensamiento, de enseñanza y de valores morales y religiosos, como la defensa de los no nacidos y la libertad de los que quieren defender su vida y que no peligre por la mal llamada eutanasia. Aunque no se haya pronunciado tan claramente frente al aborto, la eutanasia o las leyes LGTB.

La campaña electoral ha sido muy movida y revuelta, llena de condenas, de insultos, y hasta de violencia. Isabel Díaz Ayuso, que fue muy dura en la exposición de ideas y en la condena de los opuestos, supo guardar algún tipo de moderación y no entrar en provocaciones. Su postura fue, en campaña y anteriormente, de algún tipo de nacionalismo madrileño. Pero esa defensa de los propios valores, que ella extiende a toda España, como si Madrid fuera el catalizador de todos los mejores valores españoles, no la eximió de la invitación a la superación de divisiones y enfrentamientos, con invitación a unirse y trabajar todos a una.



Y los madrileños han sabido captar estos valores, esta postura de ideas claras y de defensa firme de las mismas, y le han dado su confianza. ¿Se podrá transpolar esta situación a toda España? ¿De la presidenta de Madrid al partido nacional, el PP?

Ojalá superáramos todos las violencias y divisiones, los partidismos o la política de bloques, los populismos y mentiras, etc. Parece que los políticos están establecidos en esa postura y expresión de enfrentamientos, pero gracias a Dios, el pueblo se ha manifestado contrario a esas posturas de condenas y expresiones violentas. Ayuso propuso la unión y la postura pacífica de todos. Y el pueblo acogió este mensaje y parece que está dispuesto a mantenerlo. Y en cambio ha castigado a los partidos que propagaban la confrontación. A podemos y al psoe, y de algún modo a vox, les ha dado un tirón de orejas, del que sólo se ha salvado más Madrid, que también dejó las palabrerías y se ciñó más al terreno de la realidad superando el enfrentamiento.

Los equipos de fútbol, el Madrid y el Atlético, pueden dividir a los madrileños, pero todos se respetan y se divierten conjuntamente. Creo que para todos los madrileños podemos lanzar nuestras expresiones de ánimo: ¡Aúpa Madrid!