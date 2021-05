La vergüenza de la Federación que daña la salud de los jugadores: cóctel explosivo de mascarillas y calor

Jueves, 6 de mayo de 2021

La absoluta vergüenza de la Federación de Castilla y León para que el fútbol más modesto tuviera cabida –a cualquier precio por sus intereses económicos– esta temporada se empieza a hacer cada vez más patente. Las altas temperaturas de los últimos fines de semana supusieron un problema añadido al uso de las mascarillas en el fútbol base y el no profesional. Con el fin de intentar evitar la propagación del coronavirus en los terrenos de juego, el organismo regional adoptó medidas sanitarias que son prácticamente incompatibles con cualquier actividad deportiva.

De hecho, los sábados y domingos solo hay que darse una vuelta por los diversos campos para observar los inconvenientes que viven los protagonistas que saltan al verde, independientemente de su edad y la categoría en la que militen. Así, las mascarillas bajadas son la tónica habitual, puesto que correr durante 90 minutos con ella puesta es realmente duro. Ante ello, Manu López, capitán desde hace muchísimos años en el Pizarrales de Aficionados, comenta que “el mayor problema de jugar con mascarilla es que exhalas dióxido de carbono y no coges todo el oxígeno que deberías, por lo que estás creando una insuficiencia respiratoria”.

Por su parte, David Herrero, presidente del Cabrerizos, sigue la misma línea y se muestra crítico con el fútbol en la actualidad al indicar que “lo de tener que usar mascarilla, y es la opinión del 99,9% de gente del club, es una aberración”. Además, el mandatario apunta otro aspecto rocambolesco que se vive en el verde: “Ha habido veces que nos han sacado seis, siete u ocho amarillas a entrenadores o futbolistas por bajarse la mascarilla para respirar un poco. Me parece increíble que esto esté pasando. El árbitro tiene que retirársela para pitar y en caso de ser un jugador, a la primera le avisan y luego ya hay tarjeta. Son niños y es perjudicial jugar con ella puesta…”, se lamenta.

Mientras, Aitor López, entrenador del Alevín del Pizarrales, alega que “el uso de la mascarilla es la medida que han puesto para entrenar y competir, pero no es lo mismo hacerlo en abril que en junio por el calor”. Así, el técnico rojiblanco relata las escenas que ha vivido desde la vuelta de la Liga: “En un partido contra el Villares, un jugador suyo no pudo acabar porque se ahogaba por el bochorno que hacía, el esfuerzo, el agobio de la mascarilla… no pudo volver al campo”, dice a SALAMANCA AL DÍA. Sin embargo, ahí no queda la gravedad del asunto, puesto que Aitor pone en tela de juicio cómo será jugar en la recta final del curso al hablar de que “la Federación tendrá que afrontar esta situación con más tiempos muertos o de otra manera, pero el problema es cuando están jugando, no el parón”.

En definitiva, la vuelta del parte del fútbol a Salamanca capital y el resto de lugares de la provincia fue una ilusión enorme para todos, a pesar de que el paso del tiempo -y las jornadas también- evidenció que el organismo competente no estuvo a la altura en diversos aspectos y no pensó en la salud de los futbolistas.