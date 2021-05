Vitigudino acogerá el próximo jueves 6 de mayo doble jornada de vacunación con sesiones de mañana y tarde

Martes, 4 de mayo de 2021

A partir de las 11.00 horas, y hasta las 13.55, se procederá a la revacunación de personas nacidas entre 1942 y 1945, mientras que a partir de las 15.40 horas se vacunará con la primera dosis a los nacidos entre 1952 y 1955

Carca de 800 personas, residentes en los municipios adscritos a la Zona Básica de Salud de Vitigudino, serán vacunados el próximo jueves, 6 de mayo, en el frontón de pelota de Vitigudino, jornada con doble sesión de vacunación. En horario de mañana está prevista la revacunación de las personas de entre 76 y 79 años que fueron vacunadas con la primera dosis el 15 de abril, mientras que por la tarde recibirán la primera dosis de vacuna contra la COVID-19 las personas que este año cumplen entre 66 y 69 años, ambos inclusive.

Asimismo, en el horario de mañana recibirán también la vacuna una veintena de personas, de más de 80 años y vacunadas con la primera dosis el 13 de abril, que este martes se quedaban sin ser revacunados debido a que desde Salamanca no se proporcionó al equipo de vacunación las dosis de Pfizer necesarias de acuerdo al número de personas vacunadas el 13 de abril.

Como en las anteriores convocatorias, no se realiza llamada de cita previa. La jornada de vacunación matinal comenzará en el frontón de pelota de Vitigudino a partir de las 11.00 horas con las personas nacidas en 1942, para proseguir según el cartel adjunto. Y ya por la tarde, a partir de las 15.40 horas, se procederá a la vacunación de los nacidos entre 1952 y 1955.

El equipo sanitario de vacunación recomienda no acudir al frontón de pelota con anterioridad a la hora correspondiente a cada grupo, en primer lugar para que no se produzcan aglomeraciones y, segundo, para no soportar una espera inútil a las puertas del centro de vacunación.

En total se prevé la inoculación de la vacuna a unas 800 personas residentes en municipios a la Zona Básica de Salud de Vitigudino, por lo que deberán abstenerse de acudir a la vacunación aquellas con cartilla sanitaria que no corresponda a localidades pertenecientes a esta área de salud.

La Zona Básica de Salud de Vitigudino está integrada por los municipios de: Ahigal de Villarino, Almendra, Barceo, Bogajo, Brincones, Cabeza del Caballo, Cipérez, Encinasola de los Comendadores, Espadaña, Guadramiro, Iruelos, Moronta, Peña (La), Peralejos de Abajo, Peralejos de Arriba, Pereña de La Ribera, Pozos de Hinojo, Puertas, Sanchón de la Ribera, Trabanca, Valderrodrigo, Valsalabroso, Vidola (La), Villar de Peralonso, Villar de Samaniego, Villares de Yeltes, Villarino de los Aires, Villarmuerto, Villavieja de Yeltes, Vitigudino y Yecla de Yeltes.



Jornada de revacunación de este martes 4 de mayo

Por otro lado, este martes, 4 de mayo, se revacunaban en Vitigudino cerca de 400 personas mayores de 80 años y que el pasado 13 de abril habían recibido la primera dosis de Pfizer. Hay que destacar un día más la diligencia y profesionalidad del equipo de vacunación, que con anterioridad a la hora anunciada de las 11 de la mañana, comenzaban la vacunación de las personas que hacían cola desde poco más de las nueve de la mañana.

Esto, unido también al buen trabajo realizado por los voluntarios de Protección Civil de Vitigudino, evitó que en las horas posteriores no se formaran aglomeraciones, ni tan siquiera pequeñas colas, pues a medida que las personas llegaban al frontón de Vitigudino entraban directamente, sin esperas, en las líneas de vacunación para ser revacunados.

La única incidencia negativa es que las últimas 20 personas en turno deberán volver el 6 de mayo para ser revacunados, pues el equipo sanitario no recibió en Salamanca las dosis necesarias de vacuna de acuerdo al número de personas vacunadas el 13 de abril.