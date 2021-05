El Plan de Depuración de Aguas de la Diputación beneficiará a 7 localidades de la comarca

Lunes, 3 de mayo de 2021

La Diputación de Salamanca presentó en la mañana del lunes su Plan de Depuración de Aguas Residuales 2021, que permitirá a 74 municipios de toda la provincia la puesta en marcha de una depuradora (realizando obras nuevas o mejorando las existentes), mediante una inversión total de 5,5 millones de euros (de ellos 5 millones son para ejecución directa de las obras y los restantes 500.000€ para la redacción de proyectos en aquellos municipios que así lo requieran).

A este Plan de Depuración se presentaron un total de 138 solicitudes, de las cuales 20 fueron desestimadas por no cumplir las bases o no subsanar los errores cuando se les requirió. Las restantes se valoraron en función de criterios como que las localidades no dispusieran de un sistema de depuración, que sean núcleos con sistemas de más de 15 años de antigüedad, mayor población equivalente, que no tuvieran expedientes sancionadores, o que estuvieran situados en zonas de especial calidad ambiental.

La partida disponible ha permitido aceptar 74 solicitudes, 69 de ellas de entidades locales menores de 500 habitantes; y 5 de entidades menores de 2.500 habitantes para finalizar obras iniciadas a partir de 2019. Entre las beneficiadas se encuentra una localidad que supera ampliamente esos rangos poblacionales, Ciudad Rodrigo, aunque la intervención será en su núcleo de Ivanrey, donde con un importe de 175.348,01€ (80.000€ de ellos aportados por la Diputación) se ejecutarán las instalaciones necesarias para garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales mejorando la fosa séptica existente.

Asimismo serán beneficiadas en la comarca Aldehuela de Yeltes, donde se creará con un coste de 127.118,19€ (80.000€ aportados por la Diputación) una depuradora de aguas residuales tipo 2; Boada, para una actuación de depuración valorada en 227.796,74€ (80.000€ de la Diputación); Campillo de Azaba, para una depuradora con un coste de 134.796,72€ (también 80.000€ de la Diputación); Carpio de Azaba, igualmente para una depuradora de aguas residuales con un coste de 101.995,14€ (80.000€ de ellos de la Diputación); Castillejo de Martín Viejo, para una Estación Depuradora de Aguas Residuales en su núcleo de Paradinas de Abajo, con un coste de 38.517,33€ (30.813,86€ de la Diputación); y Puerto Seguro, para una estación de depuración intensiva con filtro biológico con un coste de 67.377,88€ (53.902,30€ de la Diputación).