El auge de los juegos de mesa en contexto de pandemia

Lunes, 3 de mayo de 2021

El auge de los juegos de mesa propiciado por la pandemia ha sido una sorpresa para todos. Batallas históricas, personajes famosos, dibujos animados, videojuegos y todo lo que se te ocurra puede tener una adaptación como juego de mesa.

A pesar de que el mundo experimenta una de las crisis más grandes de los últimos tiempos, el ámbito de los juegos de mesa se ha visto impulsado enormemente a causa de la falta de cosas que hacer en casa.

En la actualidad, la variedad dentro de este género es tan grande que crea dificultades para adentrarse en él por primera vez. Sin embargo, en páginas como juegodex.com es posible encontrar reseñas de diversos juegos de mesa clasificados por su temática o por el público objetivo, lo cual te ayudará a elegir el que mejor se adapta a tus necesidades.

Aunque pienses que este no es tu mundo, como puede ocurrir con la música o las películas, al final encontrarás alguno que encaje con tus gustos lúdicos y estéticos. Y si piensas que la edad es un problema, ¡estás equivocado! Existen juegos de mesa tanto para los más grandes como para los más pequeños de la casa.

¿Cuáles son las ventajas de los juegos de mesa?

Créenos. Cada vez más gente decide darle una oportunidad a los juegos de mesa y muy pocos se arrepienten de ello. Es que no solo aseguran horas de entretenimiento, sino que, además, presentan una enorme cantidad de beneficios que impactan positivamente en otros ámbitos de la vida. Veámoslos.

Permiten estimular los vínculos presenciales

En un mundo en el que las relaciones se caracterizan por ser digitales, encontrar entretenimientos que nos obliguen a interactuar de forma presencial con otras personas parece de película.

Pues bien, eso es lo que ocurre con los juegos de mesa y es una de sus principales ventajas. Con ellos podrás potenciar tus capacidades de relacionamiento y generar lazos con los otros jugadores.

Disminuyen el estrés

Existen juegos con partidas tan emocionantes que, cuando estás en ellas, te olvidas de tus problemas y solo te acuerdas de divertirte.

¡Y hablamos por experiencia! Que eso nos ha pasado en varias ocasiones con el Catán. Además, el auge que experimenta la industria de los juegos de mesa genera que año a año se creen mecánicas cada vez más complejas y divertidas.

Enseñan a respetar las normas

Los juegos de mesa se desarrollan a través de una serie de reglas o instrucciones que todos los jugadores deben respetar. ¿Por qué? Pues porque, de otro modo, las partidas no tendrían sentido y se tornarían aburridas.

Al jugar, entonces, esta idea o concepto se va metiendo en nuestra cabeza y nos ayuda a comprender la importancia de las normas. Sobre todo en los más pequeños, que, como dicen por ahí, «son esponjas».

Mejoran la tolerancia a la frustración

En los juegos de mesa tenemos dos alternativas: perder o ganar. Por lo tanto, la derrota se convierte en moneda común y debemos aprender a manejar nuestras emociones cuando esto sucede.

Este proceso, a largo plazo, se traslada a otros ámbitos de nuestra vida y nos permite tolerar mejor cualquier tipo de frustración.

No requieren más que una mesa

Los juegos de mesa del tipo tradicional solo necesitan de una superficie plana y un jugador con ganas de pasarlo bien. Dependiendo del juego en concreto, pueden necesitarse más personas, pero también los hay que deben ser jugados en solitario.

Esta flexibilidad permite que se puedan jugar en cualquier domicilio mientras haya un lugar donde apoyar el tablero.

Son para todas las edades

Es posible que se confundan los juegos de mesa con divertimentos simples e infantiles, pero esta percepción es completamente errónea. No es recomendable quedarnos solo con el Parchís, la Oca o el Party (juegos totalmente válidos), porque nos estaremos perdiendo una amplia gama de obras tanto basadas en explorar la imaginación de cada uno, en reír hasta llorar o en sacarle los colores a tus invitados.

Aquí, en España, llevamos años produciendo grandes juegos de mesa, incluso dentro del ámbito del humor. Juegos como Guatafac, Scrawl, Wasa o Cocorroto son idóneos para amenizar las reuniones tanto de jóvenes adolescentes como de adultos colegas de toda la vida. No hay mejor excusa para dejar el móvil guardado un momento y disfrutar de la buena compañía a la manera tradicional. Jamás una aplicación sustituirá a un juego de mesa bien hecho.

Son económicos

Por último, y no menos importante, los juegos de mesa destacan por el bajo precio que tienen si consideramos que se pueden utilizar durante una infinidad de horas y que se pueden comprar entre varios amigos. No se rompen (si los tratas bien), pueden revenderse y son baratos para el tiempo de uso que dan.

Un crecimiento que no dejará de crecer

En conclusión, los juegos de mesa han tenido un auge en plena pandemia dado que presentan ventajas sobre otro tipo de actividades sociales que fueron prohibidas o poco incentivadas por el estado de alarma.

Sin embargo, esta idea no debe llevarnos a pensar, erróneamente, que la afición volverá a caer cuando las actividades vuelvan a la «normalidad». Como ya mencionamos, una vez los pruebas, probablemente no haya marcha atrás. Y este efecto persistirá exista o no exista pandemia.

Así que ya sabes: ¡a probarlos! Y si te interesa conocer cuáles son los mejores juegos de mesa del momento, puedes darte una vuelta por este artículo en el que encontrarás un ranking y una breve reseña de ellos.