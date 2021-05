Perfumerías Avenida, madera de campeón: solo contra todo… y todos

Lunes, 3 de mayo de 2021

El Perfumerías Avenida tiene madera de campeón. No es nada nuevo… pero no deja de sorprender por muy habitual que sea. El conjunto azulón forzó el tercer partido de la final al vencer en Valencia, por lo que Würzburg dictará sentencia el próximo jueves, aunque sin toque de queda de por medio al disputarse el encuentro a las 19:00 horas. Y mejor no comentar el bochorno de la televisión al no emitir en directo gran parte del segundo choque...

Así, tras el mazazo que sufrió el equipo charro la pasada semana al ver cómo su afición tenía que abandonar el pabellón por el desalojo de la Policía Nacional a causa de las restricciones, las guerreras de Roberto Íñiguez hicieron un ejercicio de superación para tumbar a un gran rival en su propio feudo y sin que la gente se fuera en el momento clave. Diferencias.



De este modo, el club presidido por Jorge Recio podrá disputar en igualdad de condiciones el partido definitivo por el título de Liga y lo hará con el apoyo incondicional de su Marea Azul. Y el Valencia ya quedó avisado de los que es el Perfumerías Avenida en plena batalla. Son 40 minutos para la gloria o… para aún más gloria, porque la temporada ya es histórica pase lo que pase.