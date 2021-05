La relatividad de la palabra Libertad

378

Poder tomarse una caña, no es libertad. Es algo asumido, constatado, diario... Salvo que la economía no te lo permita, algo que sucede porque nuestro sistema económico aumenta cada día la diferencia entre ricos y pobres.

No encontrarte con tu ex, no es libertad. Es una frase estúpida, populista... Y de muy mal gusto, que perpetúa esquemas y afianza la imagen de las rupturas de pareja traumáticas.



No encontrar a M.Rajoy es una muestra clara de la falta de libertad que hay cuando se hurga en lo político de trastienda, en la economía tramposa, en la cloaca de las cloacas.

¡Ay, cómo les gusta jugar con la palabra "Libertad" para ensalzar lo liviano mientras esconden lo importante!