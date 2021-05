Mayo se estrena con un positivo en La Fuente de San Esteban

Sábado, 1 de mayo de 2021

El mes de mayo se inicia con una actualización de los datos de enfermos de coronavirus con pocos cambios, aunque algunos de ellos son de relevancia. Atendiendo a las estadísticas por zonas básicas de salud difundidas a última hora de la mañana sabatina por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, hay un nuevo positivo por PCR en el territorio de la comarca, en concreto en la Zona Básica de Salud de Ciudad Rodrigo.

Como se puede ver en la tabla, este nuevo positivo apenas tiene correlación con la cifra de personas enfermas (también se incrementa en una persona), mientras que no tiene influencia en los datos de incidencia acumulada (la semanal se mantiene en los 10 del viernes mientras que la quincenal incluso baja uno), ni tampoco en los datos de casos activos, cifra que de hecho desciende en 5 respecto al viernes.

También baja la cifra de casos activos en la Zona Básica de Fuentes de Oñoro, pese a que suma una persona enferma más. Los datos por zonas básicas de salud se completan (además de con 9 pruebas PCR realizadas en el global de la comarca) con buenas noticias en las zonas básicas de La Fuente de San Esteban, Tamames y La Alberca, donde varios positivos superan las dos semanas de antigüedad.

Según la tabla superior, la Zona de La Fuente no presenta este sábado ningún nuevo positivo, pero la actualización desglosada por municipios sí recoge uno, en la localidad de La Fuente de San Esteban, donde los últimos casos hasta la fecha databan del 21 de abril. Pese a este nuevo caso, continúa descendiendo la incidencia quincenal de la localidad, producto del alto número de casos detectado hace dos semanas.

Mientras, en lo que respecta a ese positivo que aparece en la Zona Básica de Ciudad Rodrigo, no se puede precisar si figura en el desglose por municipios, ya que en las dos localidades de esta Zona Básica que no están en Nueva Normalidad Sancti-Spíritus no tiene datos numéricos (por lo que no se sabe si hay más casos que el viernes) y Ciudad Rodrigo presenta descensos de sus datos de incidencia: la quincenal baja de 171 a 163 casos por cada 100.000 habitantes (20 positivos en números absolutos) y la semanal de 57 a 48 (6 positivos).