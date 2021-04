Cuatro partidos en la tercera jornada del Campeonato de Pelota Club de Pelota Las Villas

Viernes, 30 de abril de 2021

Los partidos se llevan a cabo en el frontón de Villoria, con todas la medidas Covid-19 y un tercio del aforo permitido

Hoy ha tenido lugar la tercera jornada del Campeonato de Pelota Club de Pelota Las Villas en el frontón municipal de Villoria. En total se han disputado cuatro partidos entre los jugadores: Martín vs Javier; J.Manuel vs Moha; J.Mari vs Jorge y Curto vs Corredera.

El presidente del Club de Pelota Las Villas, Raul Corredera, explica que el Torneo Las Villas es un torneo homologado por la Federación de Castilla y León de Pelota. Se suele organizar todos los años. Las fechas son aleatorias y en este caso lo hicieron coincidir con fechas de inactividad debido a la pandemia. Corredera subraya las medidas de seguridad así como la cuidada señalización realizada por el Ayuntamiento en el pabellón.

En el torneo participan ocho jugadores en categoria Senior, cuatro Juveniles, y ocho en Infantiles. Los clubs participantes son cercanos geográficamente hablando, entre ellos Las Villas, Paladín y San Atilano.

Fotos tomadas en la segunda jornada del Campeonato.

Jugadores: