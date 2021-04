El Ayuntamiento de Béjar celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa

Viernes, 30 de abril de 2021

El tres de mayo, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Ayuntamiento de Béjar realizará una mesa redonda que retransmitirá por su canal de YouTube a las cinco de la tarde, sobre la libertad de prensa en el mundo; en la que participarán algunos periodistas de medios locales de Béjar para aportar su punto de vista sobre el tema.

En un día tan oscurecido por la gran pérdida que ha supuesto el asesinato en Burkina Faso de dos periodistas españoles mientras ejercían su profesión -uno de ellos muy ligado a Béjar y a Salamanca- cualquier problema de libertad de prensa local resulta insignificante y parece casi obsceno denunciarlo, pero nos debemos a la profesión por la que ellos dieron su vida y que cada uno ejerce con toda la dignidad posible en su ámbito. Por eso y por ellos, es de recibo continuar adelante y, aprovechando una fecha como esta, denunciar públicamente, que algunos periodistas de medios locales han venido recibiendo continuos ataques de miembros del equipo de Gobierno socialista del Ayuntamiento de Béjar, coreados por algunos familiares y afiliados de su partido, por ejercer el derecho a informar libremente.

En el Pleno de ayer el concejal de Comunicación leyó una declaración institucional en la que se incluían frases como “todo nuestro respeto y apoyo”, a la profesión periodística, “sin una prensa libre, la sociedad no será libre”; sin embargo, concejales de su partido han insultado a periodistas locales en redes sociales por contar la verdad, como le ocurrió a este medio de comunicación por decir que un edil socialista se estuvo bebiendo una cerveza durante un pleno retransmitido telemáticamente; han vetado a periodistas, como la negativa de la Alcaldesa de Béjar a permitir que le hicieran fotos en un acto público, o ejercitan su poder contra los medios con agravios comparativos utilizando el Ayuntamiento como arma de financiación publicitaria.

Todos sabemos que a muchos políticos de Béjar los periodistas les resultan incómodos cuando no escriben lo que ellos quieren leer, que no a todos los medios locales se les invita a las mesas redondas por si dicen algo inconveniente, y desgraciadamente debe asumirse que esto va con la profesión; pero ellos también deben asumir que las críticas van con el cargo que ocupan y la labor de un periodista no es contentar al político, sino contar a los ciudadanos la realidad que ve y escucha, aún a costa de represalias y persecuciones de quienes ostentan el poder.

Según palabras del comunicado facilitado por el Ayuntamiento de Béjar con motivo de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa: “esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender a los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de su profesión” y el Pleno de ayer se inició con la lectura de una declaración institucional consensuada por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Béjar en la que se decía que Reporteros sin Fronteras “propone el periodismo como la mejor vacuna contra el virus de la desinformación”. Tomen nota de sus propias palabras.

Declaración institucional leída en el Pleno del mes de abril por el concejal de Comunicación del Ayuntamiento de Béjar

“En 1991 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebró su conferencia en Namibia, el evento concluyó el tres de mayo con la adopción de la histórica declaración de Windhoek, esta declaración era para el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista. Desde entonces, el tres de mayo se celebra el día mundial de la libertad de prensa.

La UNESCO centra en 2021 este día en la información como un bien común, queriendo valorar la información como un bien de todas las personas en el mundo. La libertad de prensa, tan necesaria para hacer llegar información veraz, contrastada, transparente e independiente está amenazada. En muchos países del mundo las y los periodistas están perseguidos por ejercer su profesión.

Asociaciones como Reporteros sin Fronteras proponen el periodismo como la mejor vacuna contra el virus de la desinformación e indica que la libertad de prensa está total o parcialmente bloqueada en el 73 % de los países del mundo.

Desgraciadamente esta semana hemos conocido el asesinato de dos periodistas españoles por ejercer su trabajo en Burkina Faso ejecutados por los grupos armados que los habían secuestrado. David Beriáin, navarro de Artajona, tenía 44 años; Roberto Fraile, de padre bejarano, tenía 49 años. Desde el Ayuntamiento de Béjar nos unimos al dolor de sus familias y de sus compañeras y compañeros de profesión y queremos también con ello rendir homenaje a toda la profesión periodística, dirigiéndonos concretamente a quienes cubren la información de nuestra ciudad de Béjar, les manifestamos todo nuestro respeto y apoyo, y les rogamos que lo trasladen a las personas que trabajan en sus medios de comunicación.

Sin una prensa libre, la sociedad no será libre”.