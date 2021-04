Vuelve la alerta en defensa al Salamanca UDS: Casado y Sepúlveda no entrenan en Las Pistas

Jueves, 29 de abril de 2021

El español no acudió al verde, mientras que el norteamericano tardó un rato en salir al campo y estuvo al margen

Volvió la alerta en defensa al Salamanca UDS. Iván Casado y Leo Sepúlveda no entrenaron en Las Pistas, ya que el español no acudió al verde y el norteamericano tardó un rato en salir al campo y estuvo al margen, por lo que la presencia de ambos en Les Caleyes está en peligro. No obstante, aún queda dos sesiones de trabajo más en las que habrá que esperar para ver cómo evolucionan los zagueros de sus molestias de cara al duelo con el Lealtad.

El que sí que cuenta con muchas papeletas para volver al once inicial es Javi Navas, que no presentó problemas físicos después de sufrir una microrrotura en el muslo izquierdo. Además, Lolo Escobar ensayó durante la semana con diferentes sistemas para elegir la opción más adecuada ante las sanciones y los futbolistas que tiene tocados.

Por otro lado, el charro Elías fue la principal novedad de una práctica en la que se unió al primer equipo con los habituales compañeros del filial. El viernes, día en el que tendrá lugar el último entrenamiento a puerta abierta de la semana, la plantilla volverá al Anexo. Previsiblemente, el expulsado Lolo comparecerá antes los medios después.

Fotos: Lydia González