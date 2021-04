Voto unánime del Ayuntamiento de Peñarada para delegar en la Junta las competencias para seleccionar nuevos Policías Locales

Miércoles, 28 de abril de 2021

La unanimidad ha marcado la votación de esta adhesión al convenio autonómico tras no poderse llevar a cabo el proceso finalmente de manera municipal

El Ayuntamiento de Peñaranda ha votado por unanimidad este miércoles su adhesión al convenio por el que ceden a la Junta de Castilla y León la delegación de competencias para la coordinación y gestión de procesos selectivos de nuevos agentes de la Policía Local.

Una decisión, que ha contado con el apoyo total de los cuatro grupos políticos de la Corporación, quienes han manifestado su acuerdo durante la sesión de Pleno Ordinario, celebrado en la noche de este miércoles, en la que Carmen Ávila, alcaldesa de la ciudad, ha explicado que “este proceso lo quisimos poner en marcha desde el Ayuntamiento, pero la pandemia y las dificultades que ha generado para la realización de las pruebas lo ha hecho imposible de desarrollar por nuestra cuenta. Hace unos días recibimos una comunicación de la Junta en la que se nos planteaba la posibilidad de unirnos a este convenio para realizar una convocatoria conjunta y pensamos que era muy positivo” añadiendo que “sabíamos que el proceso iba a ser complejo, complicado y costoso para un Ayuntamiento, pero pensamos que era bueno embarcarnos en ello para poderlo agilizar y cubrir las plazas vacantes cuanto antes, algo que finalmente no hay podido ser, por lo que lo llevaremos a cabo en conjunto y a través de la comunidad, manteniendo eso sí las plazas ofertadas públicamente en 2019, 2020 y 2021”.

Carmen Familiar, portavoz del Grupo Popular, señalaba que “se ha perdido mucho tiempo, esta misma solución ya la planteábamos nosotros el pasado mes de diciembre. Ahora con esto nos vamos al curso 2022 y sin nuevos agentes como pronto hasta el año 2023 pero estamos a favor de hacerlo”. Tanto Ciudadanos como Peñaranda en Común mostraron su apoyo a la iniciativa, destacando la necesidad de que la Junta hubiera realizado este convenio tiempo atrás, aunque resaltando lo positivo de esta adhesión.

anulación de las bases reguladoras del proceso selectivo munici

pal, condición necesaria para poder incluirse en el convenio autonómico. El voto positivo a la inclusión también llevaba consigo el apoyo para ladel proceso selectivo municipal, condición necesaria para poder incluirse en el convenio autonómico.

Más allá de esta cuestión, el Pleno abordaba la finalmente no compatibilidad del actual Técnico de iluminación, sonido y servicios, algo determinado tras la realización de los informes técnicos, necesarios para tomar esta decisión, en la que se buscaba respuesta a si este trabajador podía compatibilizar sus labores en el Ayuntamiento con las que realiza en la Universidad de Salamanca. Una situación, llevada a debate meses atrás y que se mantenía pendiente de resolución hasta la elaboración de este documento y que ahora abre un periodo de 10 días hábiles para que el técnico elija el puesto en el que quiere mantenerse. “Por horarios y turnos podría ser compatible sin ningún problema, pero la ley no nos lo permite. Han sido un cumulo de circunstancias las que nos han llevado hasta aquí, pero no puede desarrollar su trabajo en dos administraciones, legalmente no es posible” aseguraba la primera edil.

La solicitud de autorización presentada por Antonio Poveda para realizar los trabajos de informe de certificado de eficiencia energética en carretera de Aldealengua y la Avenida de Italia en Salamanca también llegaba a Pleno, recibiendo el voto positivo de todos los grupos salvo el Partido Popular, que se abstenía.

En lo económico, las daciones de cuentas resaltaban los datos positivos en las arcas municipales, aportando datos como el periodo medio de pago a proveedores, situado en los 17,58 días de media, mientras que en el turno de Ruegos y Preguntas tenia protagonismo la compra de un pequeño camión de segunda mano para reforzar la flota de vehículos de trabajo municipales, la previsión de la posible utilización de un próximo Programa Mixto para la adaptación del baño del pabellón municipal, la justificación del convenio del CDS con la Fundación GSR, documentación actualmente en estudio por los servicios técnicos municipales, o las necesidades urbanas de mayor numero de papeleras en varias zonas o la mejora en el pavimento de una zona en la Urbanización Los Chopos, que recientemente ha requerido una actuación para solventar una avería, entre otras.