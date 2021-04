Nueva concentración ante las puertas del Hospital de Béjar que sigue sin ingresar pacientes

Miércoles, 28 de abril de 2021

Con una menor asistencia que en las últimas convocatorias, se ha celebrado esta mañana la concentración por los servicios del hospital de Béjar.

Tras ocho días de apertura de la planta de hospitalización y la vuelta de los servicios de Urgencias 24 horas, siguen sin ingresar pacientes en el hospital de Béjar y continúan siendo enviados a Salamanca. Un equipo formado por 12 personas, seis enfermeras y seis técnicos de cuidados de enfermería están de brazos cruzados ante la falta de ingresos por parte de los urgenciólogos, que se niegan a hospitalizar usuarios sin haberles hecho antes una PCR. Al parecer las pruebas no pueden hacerse en el hospital bejarano por falta del material necesario y por no contar con un microbiólogo que las valide. Sin embargo hay pacientes de la zona de Béjar ingresados en los hospitales de Salamanca con PCR negativa que podrían estar hospitalizados en el Virgen del Castañar.

Según declara Marisa Díaz, portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, no se tenía previsto hacer ingresos en Béjar aunque la Gerencia haya puesto un equipo de personal para atender el servicio, puesto que ni siquiera se había previsto el catering para los desayunos, comidas y cenas de los penfermos ingresados, ni personal para recogerlo después. La Plataforma considera que es un intento de tratar de parar las protestas, pero que no ha habido realmente voluntad de que volvieran a funcionar las hospitalizaciones.

Según ha informado Díaz a Béjar al Día, en el hospital Virgen del Castañar se puede hacer la extracción de las muestras para las PCR, pero tienen que llevarlas a analizar a Salamanca porque la máquina del laboratorio que hay en Béjar no cuenta con la adaptación para los cartuchos y reactivos necesarios, no obstante apunta que hay laboratorios que están poniendo unos precios muy bajos e incluso regalando las máquinas a cambio de comprarles los reactivos o cartuchos, por lo que no sería costoso poder hacer las PCR en Béjar, e incluso así se descongestionaría ese servicio en los hospitales de la capital.

En cuanto a la falta de un microbiólogo en Béjar, la Plataforma considera que en estos momentos en los que todo se hace a través de internet, la validación de las pruebas por parte de los microbiólogos de Salamanca no tendría que suponer un problema, no obstante, hasta que llegara la validación, los pacientes podrían estar en camas de observación o aislados a la espera de la PCR negativa, y solo caso de que la prueba fuera positiva llevarlos al circuito COVID de los hospitales salmantinos.

Desde hace una semana están funcionando bastante bien las consultas de especialidades en Béjar y se han ampliado las horas de servicio, pero el quirófano continúa infrautilizado y las listas de espera siguen siendo muy largas, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública hace un llamamiento a los ciudadanos para que sigan manifestándose para defender sus derechos y conseguir el tan ansiado Hospital Comarcal, para multitud de municipios que se encuentran a más de un centenar de kilómetros de su actual hospital de referencia.

Por todo esto, la Plataforma se ha unido a la Marea Blanca que viene reivindicando los derechos de la salud y en mayo está organizando una concentración en Salamanca, para la que han pedido la ayuda del Ayuntamiento, solicitando a la concejalía de Sanidad que les facilite autobuses para poder desplazar a los ciudadanos que quieran asistir y de igual modo hacen un llamamiento a cualquier empresa que quiera o pueda colaborar aportando vehículos para el transporte.