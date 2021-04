Salamanca encadena tres jornadas con descenso de pacientes Covid-19 en planta, pero la UCI no baja de 14 pacientes

Jueves, 29 de abril de 2021

Descienden por tercer día consecutivo los pacientes hospitalizados en planta en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, no así los ingresados en UCI donde no se han producido cambios en las últimas tres jornadas. Así, actualmente permanecen ingresados en Salamanca 54 pacientes, de los que 40 se encuentran en planta -15 menos que el pasado día 25 de abril- y 14 en la unidad de críticos. Los pacientes en UCI, de hecho, no bajan de esta cifra desde hace tres jornadas.

Aunque la curva del total de hospitalizados es descendente, lo cierto es que las cifras están todavía muy por encima de las que registraron hace un mes -el pasado 28 de marzo los hospitalizados eran 21, de los que 17 estaban en planta y 4 en UCI-.

En el caso de la unidad de críticos, y aunque esta nueva ola está siendo menos severa que las anteriores -en gran medida gracias al avance de la vacunación-, cabe recordar que entre la tercera y la cuarta ola no llegó a vaciarse totalmente de pacientes Covid-19. La ocupación de camas UCI por casos Covid-19 se mantiene en el 22,5%, una de las más bajas de Castilla y León.

Respecto a otros indicadores no menos importantes, la incidencia acumulada sigue descendiendo, situándose a 14 días en 190 casos por cada cien mil habitantes, y la incidencia a 7 días en 87 casos.

Lento descenso de los hospitalizados en UCI en Castilla y León

En los hospitales de Castilla y León permanecen ingresados 562 pacientes ,de los que 385 se encuentran en planta, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) ascienden a 142. Los pacientes con Covid-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias.